Jó hírek a Teslától, ugrik az árfolyam

A Tesla tervei szerint május elején újraindulhat majd a gyártás a társaság fremonti üzemében.

A Tesla tervei szerint május 4-én indítja majd újra a gyártást a cég San Franciscótól keletre fekvő fremonti üzemében. Mindez jó hír azon befektetők számára, akik elektromosautó-gyártó likviditási helyzete miatt aggódtak, miközben azt próbálták meghatározni, hogy mennyi ideig tarthat majd a leállás a koronavírus-járvány közepette.

Most, a tervezett újraindítással a befektetői figyelem az amerikai gazdaság felé fordul, illetve, hogy a járművek és az elektromos autók iránti kereslet visszapattan-e. A gyártás újraindítása jó hír, azonban a cég fizetéscsökkentést is bejelentett. A Tesla alelnökei és az efölötti pozíciókban dolgozók bére ideiglenesen 30 százalékkal csökken, más amerikai munkavállalók esetében 10 százalékkal csökken a bér, és hasonló csökkentést terveznek a cég tengerentúli alkalmazottjainál is. A fizetéscsökkentések várhatóan a második negyedévben is fennállnak majd.

A fizetéscsökkentések aligha meglepőek, mivel a Tesla mellett a Ford, a General Motors és a Fiat Chrysler is leállította a gyártást. Az autógyárak nem termelnek, az amerikai vásárlók pedig nem is vásárolnak autókat, az USA-ban az autóeladások márciusban 30 százalékkal csökkentek, és a várakozások szerint áprilisban ennél is nagyobb visszaesés jöhet. A Deutsche Bank elemzője szerint a márciusi 11 milliós értékkel szemben áprilisban 4 millió darabra eshetnek vissza az autóeladások.

A Tesla tegnap 0,6 százalékkal került feljebb, míg az árfolyam 0,4 százalékot erősödött a szerdai, zárás utáni kereskedésben. A Tesla tavaly októbertől idén februárig hatalmasat emelkedett, majd a februári csúcsához képest a részvény 43,4 százalékot esett. A Tesla árfolyama idén 31,1 százalékkal került feljebb.

(Barron’s)

Címlapkép forrása: Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images