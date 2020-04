Történelmi pillanat: soha nem látott húzásra készül az olajkartell néhány órán belül

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A ma délután négy órakor induló megbeszélésen kiderülhet, hogy mekkora vágást fognak összességében végrehajtani a nagy olajhatalmak. További nagy kérdés, hogy mihez képest viszonyítjuk a termelés-visszafogásokat. Amennyiben a jelenlegi szintekhez képest nézzük, akkor matematikailag akár még reális is lehet egy összességében 10 millió hordó/napos csökkentés. A tárolói kapacitások vészesen fogynak, így egyértelműen sürgős beavatkozásra lenne szükség az olaj piacán. Egészen széles a skála, hogy a végső döntés következtében merre tarthat az olaj ára, a legoptimistább esetben 40 dollárig is emelkedhet a jegyzés, a legrosszabb esetben hosszabb távon 10 dollár alá is eshet.