Egy hónapja home office-ban a fél ország: hogy lehet így motiválni, csapatot építeni?

A koronavírus járvány kirobbanása alapjaiban változtatta meg a mindennapokat. Magyarországon is tömegek dolgoznak jelenleg otthonról, immár negyedik hete. Túl vagyunk tehát az első rázós időszakon, amikor a szülőknek valahogy össze kellett hangolni a napi munkát a gyerekneveléssel, otthoni tanulással. A jelenlegi helyzet pozíciótól függetlenül mindenki számára új, új kihívások elé állítja a munkavállalókat és a munkaadókat is. Tóth Zsuzsannával, a Vodafone HR Vezérigazgató-helyettesével többek között arról beszélgettünk, ebben az igazán feszült helyzetben hogyan lehet távolról hatékonyan irányítani és motiválni a dolgozókat, és milyen programok tudják összekovácsolni a csapatot úgy, hogy az virtuálisan is kivitelezhető legyen.

Fel lehet felkészülni pár nap alatt egy teljes vállalatot érintő home office-ra?

A Vodafone Magyarország munkavállalói számára nem idegen a távoli munkavégzés, évek óta rendszerszintű gyakorlat nálunk a home office, a kollégáknak többségének így volt ideje megszokni és meglátni az előnyeit – persze a mostani helyzet nagyban eltér az eddigiektől. Amennyiben az otthoni munkavégzés korábban nem lett volna az életünk része és pár nap alatt kellett volna erre a teljes vállalatnak felkészülni, minden bizonnyal komoly kihívás elé állította volna a belső IT csapatunkat, akik így is erőn felül teljesítenek.

A legtöbb cégnél már negyedik hete folyik otthonról a munkavégzés. Hogyan lehet vezetőként távolról hatékonyan irányítani és motiválni a dolgozókat?

A jelenlegi helyzet mindenki számára új, pozíciótól függetlenül kihívások elé állítja a kollégákat. A vezetők is egy számukra teljesen új szituációban kell, hogy megállják a helyüket. Vezetőként, munkavállalóként és magánemberként is nagyon sok bizonytalansággal kell szembenéznünk nap, mint nap, ezért extra odafigyelésre és empátiára van szükség nem csak csapat, hanem céges szinten is.

Véleményem szerint érdemes minden meeting elején figyelmet és időt fordítani a résztvevők hangulatának, lelkiállapotának felmérésére. Sokkal több időt kell ebben a helyzetben szánni a látszólag nem a meeting tárgyához tartozó, személyes beszélgetésre. Érdemes megkérdezni a résztvevőket, hogy vannak és hagyni, hogy mindenki válaszolhasson is.

A jelenlegi helyzetben különösen fontos a feladatok priorizálása és strukturálása, valamint az elvárt eredmények kommunikálása is.

Ezek konkretizálásával tudja a vezető leginkább biztosítani azt, hogy a munkavállalók továbbra is motiváltan és hatékonyan végezzék a munkájukat. Érdemes a hagyományos munkaidő kereteit is rugalmasan kezelni, mert előfordulhat, hogy valaki késő este vagy kora reggel tud nyugodt körülményeket teremteni a munkájához.

A vezetőkre békeidőben is nagy felelősség hárul, ami a mostani helyzetben hatványozottan igaz.

Azt is látjuk, hogy nem csak a vezetők, hanem minden munkatársunk számára új kihívásokat jelent a mostani helyzet, munkában, magánéletben, testi és lelki egészségünk megőrzésében egyaránt. Mi épp ezért kidolgoztunk egy Well at Home névre hallgató programot, aminek az a célja, hogy a most felbukkanó mindennapi kihívásaikban támogassa a munkatársainkat Ez egy online platformon elérhető program, ami élhetőbbé próbálja tenni a kollégáink mindennapjait.

Ez pontosan hogyan működik a gyakorlatban?

Több pillére van a programnak, része például az, hogy speciálisan a jelen helyzetre szabott táplálkozási ajánlásokat teszünk elérhetővé munkatársaink számára. Hiszen ebben a helyzetben korlátozott az alapanyagok beszerzésének lehetősége, bizonyos szempontból korlátozottak a mozgási lehetőségek is, de nagyon fontos, hogy egészségesen étkezzünk, támogatva ezzel az immunrendszerünket is.

A rendszeres mozgás is fontos, erre is próbáljuk ösztönözni a kollégákat, otthoni edzéstervekkel, és online folytatódik a céges jógaóra is. Azon fáradozunk, hogy a korábbi tevékenységeinkből minél több dolgot tudjunk átemelni az online felületeinkre, hogy minél több ismert programmal találkozzanak a kollégák. Ez abban segít, hogy a mostani rendkívül bizonytalan időszakban legyen valami folytonosság, ami biztonságérzetet ad.

Kutatások szerint az átlagos munkaidő több órával is megnőtt március közepe óta. A dolgozók, különösen a kisgyermekes munkavállalók, nagyon leterheltek. Közben sok cégnél online folytatódik a kiválasztási folyamat és az onboarding is. Milyen módszerekkel lehet ebben a helyzetben elősegíteni azt, hogy erősödjön a csapat, az új dolgozók is könnyen beilleszkedjenek?

A jelenlegi helyzet gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a korábbihoz hasonló módon aktív közösségi életet éljünk, ezért Well at Home programunkban olyan kezdeményezéseket indítottunk, amelyek segítenek mentálisan ellazulni és kiereszteni a nap folyamán felhalmozódott stresszt. Online „kávézónkban” virtuálisan találkozhatnak egymással a kollégák, ahol a munka helyett a közösségépítésé és az emberi kapcsolatoké a főszerep.

Ezen felül online játékokban és kvízekben is részt vehetnek munkatársaink. A program keretein belül lehetőséget biztosítunk arra, hogy munkatársaink kapcsolatba léphessenek pszichológusokkal, valamint üzleti és életmód coachokkal. A cél az, hogy az új helyzet adta munkahelyi vagy személyes kihívások leküzdésében segítsünk, legyen szó akár munkaszervezéséről, a kollégákkal való együttműködésről vagy bármilyen más kihívásról.

Címlapkép: Vodafone

A cikk megjelenését a Vodafone Magyarország támogatta.