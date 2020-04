Folytatódik a Tesla-őrület, hatalmasat ralizott a részvény

Hat egymást követő napon emelkedett a Tesla árfolyama, ezzel 43 százalékot ralizott a részvény, miután a társaság a vártnál jobb értékesítési adatokat közölt, továbbá pozitívak az előjelek a kínai gyártás újbóli felfutásával és a kereslet visszapattanásával kapcsolatban is. A hétfői nagy emelkedéshez a shortosok pozíciójának zárása is hozzájárult.

A koronavírus miatt kialakult tőzsdei eladási hullám előtt napi téma volt a Tesla őrült ralija, hiszen 2019. október 23-tól 2020. február 19-ig több mint 260 százalékot emelkedett az árfolyam, azonban a részvénypiaci zuhanás az elektromosautó-gyártót is elérte, a történelmi csúcsról több mint 60 százalékot zuhantak a cég papírjai a március 18-án elért mélypontig.

Most azonban a javuló piaci hangulat mellett a Tesla részvényei is ismét emelkednek, sőt, hat egymást követő kereskedési napon is pluszban zárt az árfolyam, így 43 százalékos volt az emelkedés ezen az időtávon, amelyet a társaság várnál jobb értékesítési adatai fűtöttek. Az S&P 500 9,3 százalékos erősödést produkált ugyanebben a periódusban. A Tesla hétfői 14 százalékos emelkedésével már az 50 napos mozgóátlag felé került az árfolyam.

A hétfői nagy emelkedés annak volt köszönhető, hogy a cég részvényeit továbbra is előszeretettel shortolják a befektetők, tehát arra számítanak, hogy az árfolyam esni fog, viszont ahogy a részvényárfolyam emelkedett és közelítünk a cég április 24-én közzétételre kerülő gyorsjelentéséhez, a shortosok által figyelt szintek eleshettek, ami a pozíciók zárásához vezetett.

A Wedbush elemzője szerint a vártnál jobb értékesítési számok optimizmusra adhatnak okot a Tesla bullok számára. Az elemző azt is hozzátette, hogy a kínai gyártásban és a keresletben is jelentős visszapattanás látszik, ami a következő negyedévben a növekedés motorja lehet.

Mindezek ellenére a szakember úgy gondolja, hogy a Tesla által korábban kitűzött cél, amely szerint a 500 ezer autót szállítanak le idén, lehetetlennek tűnik. Az optimista befektetők továbbá hajlamosak azt is figyelmen kívül hagyni, hogy a cég kaliforniai gyára leállt, és további egy hónapig zárva tarthat, ami további komplikációkhoz vezethet a járművek leszállítását illetően.

(Bloomberg, Barron's)

Forrás: Thomas Niedermueller/Getty Images