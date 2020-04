Élőben mondják meg a profik, mi jöhet most a tőzsdéken a koronavírus-sokk után

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Éveken át tartó szélcsend után most őrült viharban kell hajózniuk a befektetőknek a tőzsdéken, több szempontból soha nem látott esés zajlott a részvénypiacokon idén február-márciusban, majd évtizedek óta nem látott felpattanás következett, vagyis sem a longosok, sem a shortosok nem érezhetik magukat biztonságban. Online befektetői klubunkon profi befektetőkkel beszélünk arról, hogy mi várható a tőkepiacokon a következő hónapokban, láttuk-e már a részvénypiacok alját vagy egy bear market rali után folytatódik az esés, és arról is, hogy mely vállalatok lehetnek a válság nyertesei és vesztesei, ezek alapján pedig mibe érdemes most fektetni.