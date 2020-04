A Mol és a Richter részvényeinek 10 százalékának hozamával gazdálkodhat a Mathias Corvinus Collegium

Április 9-én nyújtották be azt a törvényjavaslatot, ami jelentősen átalakítja az egyik legnagyobb hazai tehetséggondozó szervezetnek számító Mathias Corvinus Collegium (MCC) finanszírozását. Az új modellben a kollégium a Mol és a Richter-részvények 10 százalékos csomagjának hozamával tudna gazdálkodni. A Portfolio a változásokról és a távlati tervekről kérdezte Szalai Zoltánt, az MCC ügyvezető igazgatóját.

24 éve működik a Mathias Corvinus Collegium, ami Magyarország egyik legnagyobb multidiszciplináris, azaz több szakterületet, tudományágat érintő oktatási intézménye. De mivel foglalkoznak pontosan, és hogy működik a kollégium?

A Mathias Corvinus Collegium 1996 óta működik, 10 éves kortól az egyetem végéig foglalkozunk tehetséges fiatalokkal, támogatjuk fejlődésüket és képezzük őket. A felső tagozatos diákok számára működik a Fiatal Tehetség Programunk, amelynek keretében hét helyszínen 625 fiatal tanul, ők az általános iskolai tanulmányaik mellett nálunk pluszképzésekben, tehetséggondozó programokban vesznek részt. Középiskolás Programunk 14-18 éves korig tart, ebben 1400 fiatallal foglalkozunk a teljes Kárpát-medencéből, köztük sok a külhoni diákunk.

Mind a két programban arra koncentrálunk, hogy ne a közoktatás tananyagát ismételjük, hanem az interdiszciplináris témákat – mint például a zene és a matematika összefüggése, a robotika, a személyes pénzügyek kezelése, vagy akár a XX. század történelmének részletes oktatása - erősítsük, pótoljuk. Egyetemistáknak szóló programunkban pedig Budapesten és Kolozsváron tanul 200 fiatal, akik az egyetem mellett Budapesten bentlakásos formában pluszképzéseken vesznek részt.

Szalai Zoltán Fotó: MCC

Ezeken kívül foglalkozunk kutatással, konferenciákat, nyilvános workshopokat szervezünk, amikre várjuk az egyetemisták, fiatalok jelentkezését. Van egy könyvkiadónk is, ahol kifejezetten képzéseinket segítendő köteteket, tanulmányokat jelentetünk meg. Rengeteg külföldi intézménnyel állunk kapcsolatban, diákjainknak neves professzorokkal és szakértőkkel áll módjukban találkozni. Az egyetemi, tömegoktatásnak tekinthető képzéssel szemben mi kiscsoportos, személyre szabott, tutoriális oktatással dolgozunk.

Egy, a múlt héten beadott törvénymódosítással jelentősen átalakul az MCC finanszírozása. Eddig hogyan működött a kollégium gazdasági háttere, miért volt most szükség erre az átalakításra?

Finanszírozásunk eddig is állami és magántámogatásból állt össze, ezenkívül számos pályázaton indultunk, például a Nemzeti Tehetség Programban, de említhetném a német Konrad Adenauer Stiftungot is, amely több programunkat is támogatta. Az elmúlt években 0,6-1,1 milliárd forint között volt a teljes alapítványi működés költsége évente.

Az új finanszírozási modellben ezt fogjuk tudni bővíteni: alapvető célunk, hogy jelentősen növeljük A Fiatal Tehetség Központoknak nevezett intézményeink számát, kiszélesítsük a képzést a teljes Kárpát-medencére.

Jelenleg hét Fiatal Tehetség Központunk működik: hat Magyarországon, illetve egy Kárpátalján, Beregszászon. A következő években az ilyen központok számát 35-re tervezzük emelni, hogy minden magyar megyeszékhelyen elérhető legyen ez a programunk. Ezeken kívül Erdélyben hét, a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban 3-3 ilyen intézményt tervezünk indítani. A középiskolás programunk e-learning oktatásból és személyes készségfejlesztő hétvégékből áll, ezt tervezzük jelentősen kibővíteni, terveink szerint néhány éven belül mintegy 4000 fő vesz majd részt ezen programunkban. Ehhez rengeteg új oktatási anyagot, a jelenleginél komplexebb rendszereket kell fejleszteni.

Budapesti, bentlakásos kollégiumunk mellett szeretnénk Szegeden, Pécsen, Győrben, Debrecenben, Miskolcon, Bécsben és Kolozsváron is bentlakásos kollégiumot létrehozni, összesen nyolcat, és a jelenlegi 200-ról több mint ezerre növelni a férőhelyek számát. Fejleszteni szeretnénk tehetséges roma fiatalokat támogató programunkat is.Távlati terveinkben szerepelnek a posztgraduális képzések, amikkel jelenleg korlátoltan foglalkozunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy PhD szintre is szeretnénk felemelni a képzéseinket, tehetséges PhD-hallgatóknak is szeretnénk minél több lehetőséget, külföldi ösztöndíjakat, konferenciákra való eljutást lehetővé tenni.

A finanszírozást átalakító törvényjavaslat lényege, hogy az MCC-t működtető alapítvány megkapja a Mol és a Richter-részvények 10 százalékos csomagját (81,9 millió, illetve 18,6 millió darab részvényt). Mekkora összegről van itt szó, és mi történik, ha valamelyik cég – mint például idén a MOL - nem fizet osztalékot a tavalyi eredménye után?

Nyugat-Európában és Amerikában ez egy régóta működő modell: a nagy egyetemek működése évszázadok óta vagyonkezelő alapítványok kezében van, ahol adott egy vagyon - ebben az esetben egy részvényvagyon -, amely hozamot vagy osztalékot termel, és ezt tudja felhasználni az alapítvány. Ennek a modellnek komoly nemzetközi múltja és szakirodalma van, minket is több külföldi vendégtanárunk – például Malcolm Gillies, több neves angolszász egyetem korábbi vezetője is - segít abban, hogy hogyan működnek ezek nemzetközi szinten, hogyan kell egy ilyen alapítványt működtetni a hétköznapokban.

A mi esetünkben egy körülbelül 260-280 milliárd forintos részvénycsomagról van szó, amely az elmúlt tíz évben átlagban 7-7,5 milliárd forint osztalékot fizetett évente.

Nemzetközi szinten van már gyakorlata az ilyen alapítványok működtetésének, hogyan kell biztonságosan tervezni a költségvetést, gyengébb osztalékfizetésű évekre tartalékot felhalmozni.

Ehhez intézményünknek megfelelő szakemberei és tanácsadói vannak, az ő tudásukat is beépítjük a munkánkba egy ilyen átalakulás során, és meglátásunk szerint ki tudunk alakítani egy olyan felelősségteljes gazdálkodást, amivel ezeket a terveket végre tudjuk hajtani a következő években, az alapítvány működését pedig hosszú évtizedekre, akár évszázadokra biztosítani tudjuk.

Fotó: MCC

Az oktatást nem lehet olyan üzleti vállalkozásnak tekinteni, amiben gyors változtatásokkal gyors eredmények érhetők el. Mi 10 éves kortól foglalkozunk a fiatalokkal, akik 24-25 éves korban hagyják el az oktatási rendszerünket, ezért, ha valamin változtatunk, az évekre, évtizedekre befolyásolja a fiatalok sorsát. Úgy gondolom, hogy az oktatásban nagyon körültekintően kell alakítani a dolgokat, és hosszú távra kell tudni tervezni.

Ebben a most felálló konstrukcióban kiemelkedő lehetőség, hogy úgy, ahogy több, jól működő nyugati intézmény, mi is hosszú távra fogunk tudni tervezni, és úgy elindítani szakmai programokat – természetesen alapos megfontolás és tervezés után –, hogy azok valóban évtizedekre szolgálják a magyarság érdekeit. Magabiztosan és szakértelemmel tudunk a fiataloknak képzéseket és perspektívát nyújtani.

Két gellérthegyi ingatlant is megkap az alapítvány. Ezeknek mi lesz a sorsuk?

A jelenlegi épületünk, amit húsz éve használunk, meglehetősen rossz állapotban van – az épületegyüttes egyébként korábban a Munkásőrség központja volt, erre a célra a 70-es években épült. A diákok évek óta kérik, hogy javítsuk az oktatási, lakhatási, közösségi terek minőségét, a tervek között szerepel ennek a felújítása. A másik épületnél – amely jelenleg a Balassi Intézet épülete – azt tervezzük, hogy növeljük a bentlakók számát, ezáltal több diákot tudunk felvenni.

Fotó: MCC

Az köztudott, hogy Magyarországon Budapesten van a legtöbb diák, országos szinten az egyetemistáknak több mint a fele a fővárosban tanul, tehát hatalmas az igény a kiemelkedő képzésekre és a kollégiumi férőhelyekre, és a mi intézményünkbe is sokszoros a túljelentkezés.

Kapacitáshiány miatt azonban rengeteg olyan fiatalt nem tudunk felvenni, aki a képességei alapján megérdemelné ezt. Abban bízunk, hogy ha mind a két épülettel tudunk gazdálkodni, akkor sokkal több diákkal tudunk foglalkozni, sokkal több és jobb minőségű közösségi teret, konferenciateret tudunk kialakítani, és jelentősen jobb minőségű rendezvényeket, szemináriumokat, workshopokat tudunk tartani.

Címlapkép: Mathias Corvinus Collegium/Gyurkovits Tamás