Trump már fizetne az amerikai olajcégeknek, hogy ne termeljenek

A WTI ára továbbra is 20 dollár alatt van, a soha nem látott mértékű OPEC+ megállapodás nem nyugtatta meg a piaci szereplőket. Trump és kormánya már azon gondolkozik, hogy akár már bizonyítottan a föld alatt levő, még ki nem bányászott olajkészleteket megvásárolná, hogy életben tartsa az amerikai palaolajszektort.

Az amerikai könnyűolaj típusnak, a WTI-nek továbbra sem sikerült visszakapaszkodnia 20 dollár fölé, így a ma reggelt is 1 százalékot mérsékelten meghaladó esésben kezdte.

Az Egyesült Államok olajkészletei rekordszintű, 19,2 millió hordóval növekedtek az előző héten, miközben az USA benzinfogyasztása három évtizede nem látott alacsony szinten tartózkodik. Tegnap a Nemzetközi Energia Ügynökség havi olajpiaci jelentésében is azt hangsúlyozta, hogy a történelmi mértékű OPEC+ termelés-visszafogás is eltörpül az áprilisi kereslet összeomlása mellett. 2020 egészét tekintve a globális olajkereslet 9,3 millió hordó/nappal csökkenhet éves alapon, mely még soha nem látott fogyasztásvisszaesés, amióta az emberiség felhasználja az olajat.

Mindeközben az Egyesült Államok olajtermelése alig mérséklődött valamennyit az olaipar rugalmatlansága következtében,

úgyhogy már az is felmerült a kormány részéről, hogy fizetnének a termelőknek azért, hogy ne hozzák fel az olajat a felszínre, mellyel jónéhány olajvállalat csődjét lehetne elkerülni.

Az amerikai kormány 365 millió hordó olajat vásárolna meg a termelőktől, ezzel növelné meg az ország stratégiai kőolajtartalékát, de olyan módon, hogy a nyersolaj továbbra is lenn maradna a talajban. A törvény szerint 1 milliárd hordós mennyiségig joga van az Energiaügyi Minisztériumnak ilyen tranzakciót lebonyolítania. Az ügylet egyedüli hátulütője, hogy több milliárd dollárba kerülne, melyhez kongresszusi jóváhagyás lenne szükséges, ami nem biztos, hogy meg fog történni. Mindenesetre a gondolkodásmódból jól látszik, hogy Trump mennyire a szívén viseli az amerikai palaolajszektor sorsát.

Elemzők becslése szerint nyárra betelhetnek a kőolajtározók, mely tömeges mezőbezárásokat és elbocsátásokat vonhat maga után. A piac továbbra is bizonytalan több szempont miatt is, egyrészt, hogy az OPEC+ vajon be fogja-e tartani az ígért termelés-vágásait, másrészt, hogy ezek mire lesznek elegendőek. Az Egyesült Államok benzinfogyasztása 5 millió hordó/nap volt átlagosan az előző héten, mely az 1990 óta követett statisztika egyik leggyengébb értéke.

