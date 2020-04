Tíz új magyar cég csatlakozott a BÉT Elite programjához

Újabb 10 vállalat csatlakozhatott az Elite Programhoz, a Londoni Tőzsdecsoport és a Budapesti Értéktőzsde együttműködésében megvalósuló, globálisan több mint 1500 résztvevő céget jegyző képzéssorozathoz. A nemzetközi vállalkozásfejlesztést biztosító program lehetővé teszi a résztvevő cégek számára a válságálló üzleti stratégiák megismerését, a menedzsment krízishelyzetekre való felkészítését, ezzel hozzájárul a vállalatok tevékenységének stabilitásához és versenyképességük fenntartásához.

Tíz újabb, növekedési célokkal rendelkező hazai cég csatlakozott a világszerte több mint 1500 vállalatot jegyző Elite Programhoz. Az új belépőkkel együtt már 45 magyar vállalkozás alkotja a program hazai közösségét, ami a régióban kiemelkedő. A korábban csatlakozott vállalkozásokhoz hasonlóan az újonnan belépő cégek tevékenysége is szerteágazó, amelyek többek között az élelmiszer-, autó-, energia-, vendéglátó- és építőiparban tevékenykednek. A résztvevő vállalatok képviselői a járványügyi helyzetre tekintettel online megoldások segítségével vehetik igénybe a képzést.

A közelmúltban kialakult rendkívüli helyzet kapcsán előtérbe kerültek a tudatos vállalatfejlesztést és stabilitást célzó üzleti stratégiák. A BÉT-Elite Program két tanéves képzése révén a cégvezetők olyan tudásbázist és tapasztalatokat sajátíthatnak el, amelyek hozzájárulhatnak a válságálló és szilárd vállalati építkezéshez. A BÉT-Elite Program a nemzetközi gyakorlatok átadásával biztosít friss, naprakész és gyakorlatorientált tudást a résztvevő vállalatok számára, a kiegészítő magyar modulok pedig a Magyarországra jellemző sajátosságokra is felhívják a figyelmet, például a piaci környezet, a befektetők elvárásai, az adózás vagy a jogi ismeretek tekintetében. A BÉT európai uniós pályázati forrásból az alkalmas vállalatok számára költségtérítést is biztosít 100 százalékos intenzitással.

A fennálló járványügyi helyzet mellett is folyamatos az érdeklődés a program iránt, így idén ősszel is indul újabb csoport, ahová már most fogadja a BÉT a jelentkezéseket. Jelentkezni itt lehet. A képzések egyelőre online formában zajlanak – ez egyébként is szerves része a programnak – de remélhetőleg a fizikai jelenlét is mihamarabb megoldható lesz.

A tíz újonnan csatlakozó vállalat:

BIOTEK Kft.

A vállalat több évtizedes gyártási hagyományokkal és az egész világra kiterjedő értékesítési hálózattal rendelkező gyártók rögzítéstechnikai alkatrészeinek magyarországi forgalmazója 1991 óta. Közel harminc éves tapasztalatával, széleskörű szolgáltatásokkal és minőségi termékekkel szolgálja ki a magyar ipar szereplőit.

ENSI Kft.

Az ENSI Kft.-t két norvég cég, a Solberg & Andersen AS és az ENSI AS alapította 1994-ben. A vállalat, amelynek tevékenységi köre az épületeken és elosztó hálózatokon belüli energiaracionalizálási projektek köré épült, 1997 óta kifejezetten épületgépészettel foglalkozik. Bár az ENSI kis csapattal rendelkezik, szakmai elkötelezettségének és tapasztalatának köszönhetően egyre keresettebb a hazai épületgépész piacon.

Észak-Üvért Kft.

Az 1993-ban alapított hazai tulajdonú vállalat eredetileg üveg-porcelán termékek forgalmazására alakult, mára azonban jelentős befolyással bír a hazai élelmiszeripari gyümölcs és zöldség konzerv piac területén. Napjainkban is az ipari üveg értékesítése jelenti a miskolci székhelyű cégcsoport elsődleges tevékenységi körét, azonban nagy hangsúlyt fektetnek a magyar családok által használt üveg-porcelán eszközök értékesítésére is, amelyet helyi, saját tulajdonú üzleten és országos kereskedelmi hálózatokon keresztül végeznek.

Gablini Kft.

A Gablini 1988-as alapítása óta egy családi tulajdonban álló vállalkozás, amely a folyamatos megújulásnak és innovációnak köszönhetően mára Magyarország egyik meghatározó autókereskedelmi cégcsoportjává vált. A cég képviseli az Aston Martin márkát hazánkban és a balkáni régióban, továbbá Budapesten és Pest megyében négy telephelyen forgalmaz Nissan, Hyundai, Peugeot és Kia márkájú autókat, illetve Citroen márkaszervizt is üzemeltet.

L-Soft Zrt.

Az L-Soft a vállalati humán erőforrás terület szoftverfejlesztőjeként, bérügyviteli szolgáltatójaként egyaránt a hazai piac megkerülhetetlen szereplője. A cég szakmailag felkészült szoftverfejlesztő és tanácsadó csapata által képes kiszolgálni a vállalati bérügyviteli igényeket a bérszámfejtés, munkaügy, TB, cafetéria és a jövedelemelszámoláshoz kapcsolódó adó- és további szakterületeken.

Vinyl Kft.

Az 1992-ben alakult cég gyorsan növekvő, pénzügyileg stabil családi vállalkozás, amely víz kezelőszereket és jódvegyületeket gyárt, valamint vegyipari termék disztribúciót végez. A vállalat budapesti gyártó és logisztikai telephelyén 1876 óta van vegyipari termelés, klórgáz kiszerelés, 1937 óta pedig hypó gyártás egyaránt. A cégvezetés a sok éves tapasztalatokra épülő tevékenységet folyamatos fejlesztésekkel és beruházásokkal újítja meg.

Nyírlift Kft.

A vállalat 1990-ben kezdte tevékenységét, 2013-ra pedig a hazai felvonós piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. Gépparkjával ugyanezen évtől fémipari beszállítói tevékenységbe kezdett a felvonóipar, gépipar és autóipar számára. A folyamatos beruházásoknak köszönhetően mára jelentős mennyiségben exportál fém termékeket a nyugat- és közép-európai régióba, így a Nyírlift ezen tevékenysége mára külön üzletágként funkcionál.

PEKI Kft.

Az immár 5 McDonald’s-ot üzemeltető vállalkozás éttermei az ország nagyobb városaiban üzemelnek. A vállalat 2006-ban elnyerte a Golden Arch Award díjat, a legnagyobb presztízsű, a McDonald's franchise partnereinek járó szakmai elismerést. Vállalati sikereinek köszönhetően a PEKI Kft. 2018-ban üzleti Etikai díjban részesült.

KKVJ Kft.

Az idén 15 éves, debreceni székhelyű KKVJ Kft. kisvállalatként indult, mára pedig elsődlegesen fával és építőanyaggal kereskedő, több mint 13 milliárd árbevétellel rendelkező nagyvállalattá nőtte ki magát.

KLING Kft.

A KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft. kaputechnikai termékek gyártásával, kereskedelmével és szervizelésével foglalkozik. A teljes kaputechnikai szakterületet lefedő termékskálájával, saját fejlesztésű termékeivel az ország minden pontján rendelkezésre áll vásárlói részére.

Az Elite Programról

A Program Olaszországból indult, de mára Európán kívül többek között az Egyesült Államokból, Mexikóból, Szaúd-Arábiából és Kenyából is csatlakoztak már cégek. Magyarországon 2017-től, a Budapesti Értéktőzsde és a Londoni Tőzsdecsoport leányvállalata, az ELITE SpA. együttműködésének köszönhetően van lehetősége a hazai cégeknek a közösséghez csatlakozni. Célja a hosszú távú tőkefinanszírozási formák megismertetése mellett vállalatirányítási módszerek átadása a cégvezetők számára, a pénzügyi kultúra mélyítése, networking lehetőségek biztosítása, illetve a cég ismertségének, a brand értékének növelése.



A két tanéves nemzetközi, angol nyelvű képzés online, illetve személyes részvételt igénylő programokat egyaránt tartalmaz, üzleti iskolák és iparági szereplők (egyetemek, bankok, befektetési szolgáltatók, corporate finance és más tanácsadók, könyvvizsgálók, ügyvédi irodák stb.) együttműködésével folyik. A vállalkozások ezen felül kiegészítő magyar nyelvű modulok segítségével sajátíthatják el a hazai vállalatvezetés és finanszírozás hazai jellegzetességeit, valamint építhetnek kapcsolatokat egymással. A jelentkezések nem személyhez kötöttek, hanem maga a vállalat vesz részt a Programban, az egyes tematikus modulokat, mint például a stratégiaalkotást vagy vállalatértékelést, a cégek releváns vezetői hallgathatják meg.

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde