18 részvény, amit nem szabad most kihagyni a guru szerint

Cramer a műsorban arról beszélt, hogy az elmúlt években sokan állították, hogy az ETF-ek a legjobb, ha nem az egyetlen módja a befektetéseknek, azonban néha a piac egészének leképezése nem a legjobb stratégia, mivel a kockázattal együtt a hozam is megoszlik az adott jobban vagy rosszabbul teljesítő komponensek között. Az S&P 500 index, amely 500 nagy piaci kapitalizációjú céget tömörít és nagyban reprezentálja a Wall Street-i aktivitást, 13,4 százalékot esett idén.

Viszont az S&P 500-ban olyan cégek is szerepelnek, mint a Norwegian Cruise Line, amely 80 százalékot zuhant idén.

De olyanok is, mint a Regeneron Pharmaceuticals, amely 44 százalékot emelkedett már ebben az évben.

Cramer tehát azt javasolja a befektetőknek, hogy ha felül akarják teljesíteni a piacot és maximalizálni a hozamukat, akkor az egyedi részvények felé érdemes kacsintgatniuk, elvégezni a kutatásaikat, és kiválasztani az olyan részvényeket, amelyek a jelenlegi környezetben is jól működnek. Cramer szerint az első számú szabály, hogy a nyerteseket kell kiválasztani, a többit pedig hagyni.

Most pedig következzen 18 egyedi részvény, amelyet Cramer ajánl, mint „Stay-at-home” portfólió.

Netflix: Ha a járvány nem csillapodik, akkor probléma lehet az új tartalmak gyártásával, azonban most náluk a momentum, az előfizetők száma egyre csak nő, az optimisták szerint pedig a vírus lecsengése után is megmaradhat az előfizetők jelentős része. A Netflix árfolyama 36 százalékkal került idén feljebb.

Activision Blizzard: Az Activision Blizzard néhány izgalmas címmel rukkolt elő az utóbbi időben, az egyik legfrissebb a megjelenésnek számító Call of Duty: Warzone-t 24 óra alatt több mint 6 millió felhasználó töltötte le, ami nem is meglepő, hiszen ha valaki már unja a Netflixet otthon, akkor akár szívesen játszhat is egyet, tekintve, hogy az új cím ingyenesen letölthető és szinte az összes gamer platformon megjelent. Az Activision Blizzard árfolyama 15 százalékkal került idén feljebb.

Take-Two Interactive: Bár az Take-Two a várakozásokon alul teljesített az előző negyedévben, a cég vezérigazgatója elszánta magát, hogy ilyen többé ne forduljon elő, a társaság alá olyan kiadók tartoznak, mint a Rockstar Games, 2K, Private Division és a Social Point, a legismertebb címük pedig a Grand Theft Auto széria. A Take-Two árfolyama idén 3,6 százalékkal került feljebb.

Nvidia és AMD: Az előző két cég által publikált AAA címek erős hardwaret igényelnek, az Nvidia és az AMD pedig a legjobb grafikai chipeket gyártja a piacon. Mindkét részvény ralizik idén, az Nvidia árfolyama idén 25 százalékkal került feljebb.

Míg az AMD 24 százalékot erősödött.

Amazon: Az Amazon a válság egyik legnagyobb nyertese, nem véletlen, hogy a héten új történelmi csúcsra emelkedett az árfolyam, hiszen jelentősen megnőtt az e-kereskedelem iránti kereslet. Az e-kereskedelem mellett a webes szolgáltatásainak divíziója is nagyon erős. Az Amazon árfolyama idén 30 százalékkal került feljebb.

Domino’s Pizza: A világ egyik legnagyobb pizzérialánca kihasználhatja a mostani helyzetet, amikor a kisebb versenytársai jelentős problémákkal küzdenek a vírus miatt. A Domino's Pizza árfolyama idén 23 százalékkal került feljebb.

Constellation Brands: A szeszes ital eladások megnőttek, a Corona sör gyártójának értékesítési számai pedig erősek maradtak a vírus ellenére is. A Constellation Brands a korábbi esés nagy részét már ledolgozta, az árfolyam idén 15 százalékos mínuszban van.

Dollar General, Walmart, Costco: A kevés kiskereskedelmi lánc egyikei, amelyek még üzemelnek és alacsony áron szolgáltatják a létfontosságú termékeket. A koronavírus-járvány miatt kialakult pánikvásárlások miatt jelentős kapacitáshiánnyal kűzd a Walmart, hiszen a boltok polcait a megnövekedett kereslet miatt folyamatosan tölteni kell, de az online megrendelések is felpörögtek. A probléma kezelésének érdekében több intézkedést is meghozott a cég, többek között az e-kereskedelmi raktárakban dolgozók kezdő bérének megemeléséről is döntöttek. A Walmart árfolyama 11 százalékkal került feljebb idén.

A Dollar General árfolyama 15 százalékot emelkedett idén.

A Costco pedig 9 százalékot erősödött ebben az évben.

Campbell Soup, Mondelez, PepsiCo, Conagra Brands és McCormick: Az emberek a karantén alatt alapvető élelmiszerekkel és snackekkel töltik fel az éléskamráikat, éppen ezen cégek termékeivel. A Campbell Soup árfolyama 3 százalékkal került idén feljebb.

Míg a Mondelez 3 százalékot esett.

A Pepsi árfolyam idén 1 százalékkal került lejjebb.

A Conagra Brands árfolyama 2 százalékot esett.

A McCormick pedig 8 százalékkal gyengült idén.

Zoom Video Communication: A biztonsági és adatvédelmi problémák ellenére a platformjuk mostanra elengedhetetlenné vált, a szolgáltatásnak már több mint 200 millió aktív napi felhasználója van a cég márciusi adatai szerint. A Zoom árfolyama valósággal felrobbant a válság alatt, idén 121 százalékot ralizott.

Roku: A cég eszközeivel a kedvenc streaming szolgáltatásainkat televízión tekinthetjük meg, a társaság előzetesen közzétett számai szerint pedig az árbevétel az elemőzi várakozások felett alakulhat majd. A cég előrejelzése szerint a felhasználók által streamelt órák száma 13 milliárdra ugrik majd az első negyedévben, ami közel 50 százalékos növekedést jelentene a tavalyi év hasonló időszakához képest. A Roku árfolyama idén 4 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: John Lamparski/Getty Images