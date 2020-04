Ijesztő emelkedés volt az elmúlt hetekben a tőzsdéken, 1938 óta nem történt ilyen

Gyors zuhanás után nagyot emelkedtek a tőzsdék a koronavírus miatt kialakult pánikeladási hullám alatt elért mélypont óta. Történelmi példák alapján a magas volatilitás tartósan velünk marad.

A régi mondás szerint a részvények felfelé lépcsőznek, lefelé viszont lifteznek, a medvepiac esetében azonban úgy néz ki, hogy a lift mindkét irányba mozog. Az S&P 500 az utóbbi időben történelmi felpattanást produkált a március 23-i mélypontról. A benchmark mindössze 15 kereskedési nap alatt több mint 27 százalékot ralizott, 1938 óta nem produkált ilyen gyors mértékű 20 százalékos vagy annál nagyobb emelkedést.

Forrás: A Wealth of Common Sense

Ahogy az ábrán is látszik, a minden alkalommal, amikor ilyen mértékű felpattanást láttunk, az jellemzően az 1930-as években történt, és egy alkalommal 1929-ben. Ezekben a korábbi periódusokban az is közös, hogy egy durva rövidtávú esés után következtek be.

Itt pedig a lista 1928-ig visszamenőleg, amikor az S&P 500 15 kereskedési napon belül, több mint 20 százalékot ralizott, valamint az azt megelőző 15 napos esések.

Forrás: A Wealth of Common Sense

Ez alapján tehát mindig akkor volt nagy emelkedés, amikor azt megelőzte egy nagy esés is. Nehéz azonban a történelem alapján meghatározni, hogy ezek a nagy felpattanások mit is jelentenek, hiszen sok esetben eltértek a körülmények és felpattanások okai vagy a típusai. Az 1929-es eset iskolapéldája annak, hogy a nagy felpattanás nem feltétlenül jelenti a tőzsdei zuhanás végét, hiszen a nagy gazdasági világválság éppen az után a pont után kezdődött. A gazdasági világválság alatt elért mélypontra a piac 1932 augusztusában érkezett meg, de a magas volatilitás még 1933-ban is tartott.

Az 1937-38-as medvepiacot történelmileg gyakran alul értékelik, mivel ugyanabban az évtizedben történt, mint a nagy gazdasági világválság, de látni lehet, hogy a volatilitás mértéke ekkor is jelentős volt. 1938 áprilisában ért véget a zuhanás, amikor a piac 55 százalékot esett, azonban a vad csapkodás az év végig még megmaradt.

(A Wealth of Common Sense)

