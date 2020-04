Történelmi pillanat: negatív tartományban az olaj árfolyama

A májusi határidős WTI meredek esése röviden annak tudható be, hogy alacsony likviditás mellett szép számmal vannak piaci szereplők, akik nem szeretnék az olaj fizikai leszállítását kérni, eladóként jelentkeznek a piacon. Most azt az esetet láthattuk, amikor hajlandóak voltak még pénzt is adni azért, hogy megvegyék a tulajdonukban lévő mennyiséget. Ők vevőként jelentkezhetnek a júniusi piacon, ami ezen a határidőn pozitív hatással jár, ugyanakkor így is elgondolkodtató, hogy még a június határidő mellett is 15-20%-os esett mostanáig az árfolyam.