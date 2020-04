Amikor már mindent olajtárolóként próbálnak használni

Az Egyesült Államokban drámaian megnőtt az olaj tárolása iránti igény, ugyanis a hiányos tárolói kapacitások miatt fordulhatott elő az helyzet, hogy a tegnapi és a mai nap során a májusi leszállítású WTI ára a negatív tartományba csúszott. Jópár megoldás kínálkozik, azonban mindegyik lehetőség jelentős mértékben fogy és drámaian megy fel az ára.

Az Egyesült Államokban jelenleg mindenki vadássza az olaj tárolására alkalmas létesítményeket, ugyanis a történelemben most először fordult elő, hogy az amerikai típusú könnyűolaj, a WTI jegyzése a negatív tartományba csúszott, azaz az eladók fizetnek a vevőknek, hogy vegyék át az olajukat, ugyanis jelenleg fizikailag beteltek az oklahomai Cushingban a tárolókapacitások, mely a WTI fizikai leszállításának pontja.

Az Egyesült Államok kormánya még úgy becsülte a legutóbb, hogy elegendő tárolókapacitás áll rendelkezésre Cushingban, ezzel szemben

az olajkereskedők viszont azt mondták, hogy valóban vannak még kihasználatlan kapacitások, de már ki vannak bérelve, ezért gyakorlatilag az új vásárlók nem tudnak helyet bérelni a tárolóban.

Óriási pénzt lehet most azzal keresni, hogyha valakinek tárolókapacitás áll rendelkezésére. Ugyanis akinek van tárolója, annak annyit kell tennie, hogy megveszi akár negatív áron is az olajat, majd eladja a hat hónap múlva esedékes határidőn, mely még mindig 30 dollár felett van, és semmi mást nem kell csinálnia, csak fél évig tárolni az olajat.

A piaci szereplők jelenleg mindenből olajtárolót szeretnének kialakítani, így például a repesztésnél víz tárolására használt acél tartályokat is most kőolajjal kezdték el feltölteni. A másik lehetőség a tengeri olajtankereken való tárolás, azonban már ilyen formában is 160 millió hordó kőolaj került elraktározásra. A harmadik megoldás az, hogy földalatti sóbarlangokban tárolják el a felesleges kőolajat, és majd akkor hozzák újra felszínre, amennyiben újra megnő az üzemanyagok iránti kereslet a világon. Negyedik megoldás lehet, hogy az olajvezetékben tárolják a kőolajat, azonban az összes opcióra elmondható, hogy folyamatosan megy fel az áruk, ahogy a piaci szereplők egyre kétségbeesettebben próbálnak helyet találni a nyersolajuknak.

A hatalmas olajpiaci túlkínálat problémáját jól szemlélteti, hogy az április 10-ével záruló héten 19 millió hordóval nőtt az Egyesült Államok kőolajkészlete, mely nagyságrendű bővülésre még sosem volt példa az USA történelmében.

Mindeközben már 20 dollár alá csúszott a Brent jegyzése, mellyel 25 százalékot esett már a mai nap folyamán, míg a májusi lejáratú WTI jegyzése újból pozitív, 2,6 dollár hordónként.

Címlapkép: Xavier de Canto/Construction Photography/Avalon/Getty Images