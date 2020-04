Bevetésre kész a Honvédség biológiai mentesítő csoportja

A veszélyhelyzet elrendelése óta készenlétben van egy huszonöt fős úgynevezett biológiai mentesítő csoport a Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljánál, akik riasztást követően három órán belül el tudnak indulni, és bárhol, bármit tudnak mentesíteni a vírustól, illetve a mérgező vagy sugárzó anyagoktól, ha erre utasítást kapnak a honvédség operatív törzsétől - írja keddi számában a Magyar Nemzet.

A lapnak Miklovich János ezredes, a zászlóalj parancsnoka elmondta, ennek az alakulatnak a tagjai végezték el a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését a napokban.

Ismertetése szerint a fertőtlenítést egy belsőtér-mentesítő készlet segítségével hajtották végre, amelyet a nagyobb helyiségekben használnak. A lakótereknél az alkohol tartalmú szereket juttatták ki, amelyek gyors párolgással pusztítják el a víruscsírákat, de a berendezésekben nem okoznak kárt. A katonák szigetelő védőruhát használtak gázálarccal és olyan szűrővel, amely a vírus ellen is tökéletesen véd.

A Magyar Honvédség alakulatai a saját operatív törzsük utasításai alapján hajtják végre a feladataikat, a fertőtlenítést tehát ezen a törzsön keresztül lehet igényelni - emelte ki a parancsnok.

A zászlóalj utoljára a kolontári vörösiszap-katasztrófánál hajtott végre hasonló feladatot, ott a lakott területeket elárasztó lúgos, maró anyagok ellen küzdöttek.

A vegyivédelmi szolgálat ugyanakkor folyamatosan részt vesz a NATO gyorsreagálású erejében, most is készenlétben van egy helyszíni mintavevő és -azonosító csoport a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ biztosításában. A vegyivédelmi zászlóaljnál egy úgynevezett multifunkciós szakasz áll készenlétben, amely képes rövid időn belül kitelepülni a műveleti területre, és csatlakozni a NATO egységeihez. A zászlóalj alaprendeltetése a tömegpusztító fegyverek, a vegyi, biológiai és atomfegyverek elleni küzdelem.

Részt vesznek a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszerben, fő profiljuk a nukleáris balesetek elhárítása lett, de nagymértékű vegyi szennyezés esetén is képesek segíteni a katasztrófavédelmi hatóságoknak. A vegyivédelmisek kiképzése is speciális: egy évben legalább kétszer gyakorlatoznak itthon, és legalább két alkalommal mennek külföldre is, ahol éles, mérgező harcanyaggal hajtanak végre feladatokat - írta a lap.

