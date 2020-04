Már megint az államnak kell megmentenie az autógyártókat

Az autógyártók egymás után pörgetik majd fel a gyártásukat Európában, viszont egyre nagyobb a félelem, hogy a legyártott autókat nem tudják majd eladni. A 2008-as válsághoz hasonlóan most is az államtól vár segítséget az autóipar, az akkori roncsautó programhoz hasonlóan most is akár több ezer eurós támogatással vennék rá a fogyasztókat, hogy vásároljanak új autót Németországban.

Összeesett az autópiac

A következő hetekben egymás után indítják újra a gyártást az európai, azon belül a németországi üzemekben is az autógyártók, a BMW, a Daimler és a Volkswagen is arra készül, hogy fokozatosan elindítja a termelést. Miközben Kínában már elindult a gyártás, és az értékesítés is, egyelőre Európában és Észak-Amerikában még messze vagyunk ettől, a legtöbb autószalon még zárva tart, ennek megfelelően az autóeladások is masszívan esnek, márciusban 55 százalékkal zuhant az újautó értékesítés Európában, az egy évvel korábbi 1,26 millió személyautó után idén márciusban már csak 567 ezer autót adtak el. Minden európai autópiacon csökkentek az eladások, a legnagyobb mértékben a szigorú kijárási korlátozásokat bevezető Olaszországban, ahol 85 százalékos volt a visszaesés, de Franciaországban 72, Spanyolországban 69 százalékkal zuhant az értékesítés.

A gyártóknál a legjobban azokat érintette a visszaesés, amelyek erősek a hazai piacaikon, ahol szigorúak voltak a járvány miatti korlátozások, így a Fiat, a Peugeot, a Citroen és a Renault eladásai nagyot estek, de a lista élén japán gyártók, a Mazda és a Honda is megtalálhatók.

Ráadásul a vesszőfutásnak koránt sincs még vége, a márciusi 55 százalékos visszaesés után az EY azzal számol, hogy áprilisban 70 százalékkal csökkenhettek az autóeladások Európában.

Gyors fordulatra nem számíthatunk, az EY szakértője, Peter Fuss is kiemelte, hogy azok, akik elveszítették a munkájukat, vagy rövidített munkarendben dolgoznak kevesebb fizetésért, azok nem engedhetik meg maguknak, hogy új autót vegyenek, ráadásul a céges vásárlásoknál is nagy esésre számít az EY, hiszen a forgalom csökkenése a vállalatokat is spórolásra kényszeríti.

Roncsautó prémium 2.0

Valahogyan viszont újra fel kellene pörgetni az autóértékesítést, hiszen Németországban több százezer munkahely sorsa függ az iparág sikerétől, ráadásul sok más szektor is kapcsolódik az autóiparhoz. Úgy tűnik, hogy az autógyártók most újra egy olyan eszközhöz nyúlnának, ami már a 2008-as válság után is segített. A roncsautó prémium volt az az állami ösztönző, amivel újra rá tudták venni a német autóvásárlókat arra, hogy új autót vásároljanak, az autógyártók pedig most új elnevezéssel, roncsautó prémium helyett innovációs prémiumnak nevezve, de közel a 2009-esnek megfelelő tartalommal újra szívesen látnának hasonló segítséget.

Az iparági szereplők azt javasolják, hogy nem csak az elektromos autók, de a legmodernebb, legalább Euro-6-os benzines és dízeles autók vásárlását is támogassa az állam.

Két lehetőséget is látunk az innovációs prémiumban, az állami támogatás egyrészt felpörgetheti a gazdaságot, másrészt felgyorsítja a fogyasztók áttérését környezetbarátabb technológiákra,

mondta a BMW első embere, Oliver Zipse.

A Volkswagen márkaigazgatója, Ralf Brandstetter is hasonlóan látja a helyzetet:

A jelenlegi helyzetben szélesebb támogatási rendszerre van szükség, amelynek a modern, belsőégésű motorral szerelt autókra is vonatkoznia kell.

Az autókonszernek vezetői szerint az állami támogatásnak már a nyári szünet előtt el kell indulnia.

2009-es tapasztalatok

A 2008-as válság utáni roncsautó programot 2009. január 4-én vezették be, és a program 2009. szeptember 2-án már ki is futott. Autónként 2500 euró állami kedvezményt adtak a vásárlóknak, amelyet azok a magánszemélyek vehettek igénybe, akiknek a becserélésre szánt autója legalább 9 éves volt, az autó pedig legalább egy éve a tulajdonában volt. Az új autónak legalább Euro-4-es károsanyag-kibocsátási kategóriájúnak kellett lennie.

A német állam a program bejelentésekor 1,5 milliárd eurót szánt a támogatásokra, azonban 2009. április elején meghosszabbították a programot, és összesen 5 milliárd eurós keret mellett 1,93 millió kérelmezőnek fizették ki a járművenként 2500 eurós támogatást.

Nyitott a német politika, de érzékeny a téma

Egyelőre úgy tűnik, hogy a német politika is nyitott az autógyártók kezdeményezésére, a bajor miniszterelnök, Markus Söder már jelezte támogatását, Alsó-Szászország miniszterelnöke, Stephan Weil is napirendre vette egy olyan roncsautó prémium ötletét, amellyel környeztbarátabb járművek értékesítését lehetne növelni állami támogatásokon keresztül. Rudi Hoogvliet, Baden-Württemberg kormányszóvivője szerint az autóipar számára is szükség van egy konjunktúracsomagra.

A javaslatok már a német kormány asztalán vannak, az érintettektől származó információk szerint legalább több ezer euró támogatásra van szükség, hogy egy ilyen program elérje a célját, az iparág részéről legalább 2 milliárd eurós keretösszeget tartanak indokoltnak.

A téma nagyon érzékeny, ugyanis a gazdaság szektorai egyenként is több milliárd eurós támogatási igénnyel léptek fel, többen azt gondolják, hogy az autógyártókra szabott egyedi támogatás most nehezen vihető keresztül, olyan megoldás viszont elképzelhető, amelyben egy csomag részeként más iparágakkal együtt az autóipar is támogatásokat kapna.

A német gazdasági miniszter, Peter Altmeier visszafogottan fogalmazott a témával kapcsolatban, szerinte az autóipar más iparágakhoz hasonlóan nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány miatt, viszont a német kormány egy védőernyőt hozott létre a német vállalatok megsegítésére, többek között támogatások és hitelek segítségével nyújtva segítséget a cégeknek.

A német kormányban nem tartják kizártnak, hogy további segítséget kapjon az autóipar, de ez jelenleg nem szerepel a prioritások között.

Jön az autóipari csúcstalálkozó

Az egyeztetések a német kormány és az autóipari vállalatok vezetői között hamarosan folytatódnak, május 5-én ugyanis egy újabb autóipari csúcstalálkozót tartanak, ahol a német kormányból több miniszter, és az autóipari vállalatok, a BMW, a Daimler, az Opel és a Volkswagen, valamint autóipari beszállítók vezetői egyeztetnek telefonkonferencián keresztül. Az egyeztetéseken jelen lesznek iparági szövetségek és szakszervezeteke, így a VDA és az IG Metall képviselői is.

Nyilvánvalóan a szakszervezetek is támogatják az állami támogatás bevezetését, a Daimler szakszervezeti vezetője, Michael Brecht szerint sokat segítene egy prémium, de a támogatás összegét körültekintően kell megválasztani, annak ugyanis olyan magasnak kell lennie, hogy vásárlásra ösztönözzön, de nem szabad meghaladnia az elektromos autók vásárlásához nyújtott támogatás összegét. Brecht szerint az elektromos autók vásárlásához jelenleg nincs szükség magasabb támogatásra, ugyanis az ilyen járműveket gyártó üzemek kihasználtsága magas.

Kínában már megcsinálták

Mint a világ minden autópiacán, így Kínában is durván estek az autóeladások az év elején, ráadásul a járvány elsőként ott terjedt, ezért az európai helyzethez képest már hetekkel korábban jelentkeztek a negatív hatások. Idén az első negyedévben 42 százalékkal kevesebb autót adtak el Kínában, mint egy évvel korábban, ezen belül a februári visszaesés 79 százalék, a márciusi pedig 43 százalék volt.

Mint ahogy Európában, Kínában is fontos ágazat az autóipar, közvetlenül és közvetve 40 millió munkahely függ az ágazattól, amely éves szinten több mint ezermilliárd dollár bevételt termel. Ráadásul nem csak a kínai, de például az európai, az észak-amerikai vagy akár a japán ipar számára is kiemelten fontos, hogy alakulnak az autóeladások a világ legnagyobb autópiacán, a nagy autógyártóknak, így a Volkswagennek vagy a General Motorsnak is az eladások bőven több mint harmada erről a piacról származik.

Kínában nemrég bejelentették, hogy az ország meghosszabbítja az alternatív hajtású autók, elektromos autók, hibridek, hidrogén hajtású járművek (összefoglalóan new energy vehicle) vásárlásához nyújtott támogatásokat, adókedvezményeket, de nem csak központi szinte, hanem a helyi önkormányzatoknál is élnek az állami támogatásokkal, több mint egy tucat nagyváros vagy tartomány jelentette be, hogy többek között készpénzzel támogatja új autók vásárlását, a támogatás összege akár az 1400 dollárt is elérheti autónként.

