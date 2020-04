Beütött a koronavírus-válság - A Skype-sörözés sem segít, világszerte zuhan a sörfogyasztás

Nincsenek nagy sportesemények, bezártak az éttermek, bárok, a koronavírus-járvány alaposan visszavetette a sörfogyasztást, megérzi ezt a viág egyik legnagyobb sörgyártója, a Heineken is, amely most tette közzé első negyedéves gyorsjelentését.

Fontosabb üzenetek a gyorsjelentésből:

A globális koronavírus-járvány a sörgyártót is érinti, részben azért, mert világszerte zártak be vendéglátóipari egységek, de nincsenek nagy sportesemények, fesztiválok és egyéb nagyrendezvények sem, ahol a vállalat italait fogyasztják, és a járvány miatt termelő egységeket is be kellett zárnia a cégnek.

Globálisan a vállalatcsoportnál a sörvolumen 2,1 százalékkal esett vissza, ezen belül azonban a Heineken márkánál 5 százalékos volt a növekedés. A negyedév eleje még erős volt, márciusban azonban már masszívan hatott a koronavírus, márciusban 14 százalékos volt a visszaesés, ezen belül Európában 15,3 százalékkal esett az értékesített volumen.

A kockázatok között megemlítik a feltörekvő piaci devizák gyengülését az euróval és a dollárral szemben, és a kisebb beszállítók nehéz helyzetét a válság miatt.

A bevételek visszaesésének negatív hatását a vállalat a költségek lefaragásával igyekszik kompenzálni, minden diszkrecionális költséget visszavágnak, többek között a nemzetközi üzleti utazásokat, a vállalati eseményeket és az új alkalmazottak toborzását, a nem sürgős beruházásokat elhalasztják, int ahogy a technológiai fejlesztéseket is, a felsővezetők 2020-ban nem kapnak bónuszt.

Az adózott eredmény az egy évvel korábbi 299-ről 68 százalékkal 94 millió euróra zuhant.

A vállalat vezetése továbbra is bizakodó, erős márkákkal és erős mérleggel indult a válságba a sörgyártó, de a gyorsjelentésben leírták, hogy az üzleti környezet az idei második negyedévben tovább romlik majd, és bár az év második felében a világ országaiban egymás után oldhatják fel a korlátozásokat, a negatív gazdasági hatások még jelentősek lesznek. A vállalat rendelkezésére áll egy 3,5 milliárd eurós hitelkeret, és sikeres kötvénykibocsátásokat is végrehajtott a cég, hogy biztosítson forrásokat a további működéshez.

A Heineken részvényárfolyama idén 19 százalékot esett.

Címlapkép: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images