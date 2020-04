Ebbe fektesd a pénzed, ha meg szeretnéd lovagolni az olajralit

Az olaj ETF-ekkel nehezen lehet megfogni az olajárak későbbi normalizálódását, így a szakértő az integrált európai olajtársaságok részvényeit ajánlja vételre, vagy a tankerhajó szektor papírjait. A szakértő szerint még nincs vége az olajárak esésének, május-júniusban láthatjuk a piac alját.

Pletser Tamás az Erste olaj és gázipari elemzője is foglalkozott a kérdéssel, hogy milyen módon lehetne meglovagolni az olajpiac hatalmas kilengéseit.

A szakértő véleménye szerint mindkét kimenet lehetséges, tehát egy-két év elteltével normalizálódhatnak az olajárak, és visszaemelkedhetnek az 50 dollár feletti szintekre, de akár rövid távon totálisan összeomolhat az olajpiac a tárolók telítődésének következtében.

Korábbi cikkünkben már mi is felhívtuk rá a figyelmet, hogy extrém nehéz meglovagolni a jelenlegi alacsony olajárakat, az olajpiacon fellelhető hatalmas kontangó miatt. Azonban a kontangó pont segít minket, ha az olaj árfolyamesésére szeretnénk spekulálni.

A befektetők leggyakoribb kérdése, hogy érdemes-e olaj ETF-eket vásárolni a jelenlegi helyzetben. Mivel fizikai olajat nem tudunk vásárolni, ezért maradnak a határidős kontraktusokba fektető olajalapok. Pletser Tamás a Wisdom Tree OD7F WTI long ETF-et hozza fel példának, ami a második és harmadik soron következő WTI lejárat határidős árait követi. Tehát az alap azt csinálja, hogy mindig a kontraktusok lejárata előtt lezárja, és újranyitja pozícióját egy távolabbi lejáraton, mellyel így tartósan fenn tudja tartani olajpiaci kitettségét, és el tudja kerülni, hogy fizikai leszállítás következzen be az olaj kapcsán, magyarul folyamatosan görgeti a pozícióit.

Jelenleg a hatalmas kontangó miatt borzasztó nehéz pénzt keresni az olaj ETF-ek vásárlásával, ugyanis a görgetések folyamán mindig veszteség éri az alapot, mivel drágábban tudja csak átkötni pozícióit. Amennyiben a tegnapi záróárakat nézzük az egyes határidős WTI termékek kapcsán, akkor jól látható, hogy óriási az árkülönbözet az egyes lejáratok között, a 2020 júniusi és a 2021 júniusi lejárat árfolyama 19 dollárral tér el egymástól!

Pletser Tamás szerint is úgy lehetne megfogni a legjobban a jelenlegi alacsony olajárakat, hogyha fizikailag megvásárolnánk a fekete aranyat és bérelnénk egy tároló egységet (tankerhajót vagy szárazföldi tárolót), melybe beletöltenénk. Sőt, ha be akarnánk biztosítani a profitunkat, még határidőre el is adhatnánk. Erről is írtunk korábban cikket, ez már gyakorlatilag arbitrázs lenne, és a nagy olajpiaci szereplők ezt művelik is a gyakorlatban.

Pletser Tamás szerint még tovább eshet az olaj ára, és a mélypontot májusban-júniusban érheti el, mivel a kínálat még egy ideig jócskán meghaladhatja a keresletet.

A szakértő azt javasolja, hogy amennyiben olajár emelkedésre szeretne valaki spekulálni, jobban teszi, ha európai integrált olajcégek papírjaiba fektet, mint például az ENI, Total, Shell vagy Equinor.

Az ExxonMobillal, a Chevronnal és a BP-vel az a gond, hogy nagy az amerikai palaolaj kitettségük, mely azért kockázatos, mert a válság elsöpörheti az ilyen fajta termelésük egy részét. A tankerhajó szektor is érdekes lehet Pletser szerint, mivel a jelenlegi piaci helyzetben mindenki tárolni szeretne, Teekey Tankers (TNK) vagy a Frontline (FRO) cégekre hívja fel a figyelmet a szakértő.

