Folytatódik a zuhanás a tőzsdéken? Profik mondták el a véleményüket

Múlt hét csütörtökön tartotta meg első online befektetői klubját a Portfolio, ahol több mint 300 néző követhette végig, ahogy profi befektetők megosztják személyes élményeiket arról, hogyan élték meg az elmúlt hónapok tőzsdei turbulenciáit, hogyan pozícionálták magukat az alapkezelők, és milyen tanácsokat adtak a brókercégek a márciusi tőzsdei esés után, és a kérdések kérdésére is válaszoltak a profik, mégpedig arra, hogy láttuk-e már a piac alját a tőzsdéken, vagy érdemes további esésre és újabb mélypontokra felkészülni. Az eseményen Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő befektetési igazgatója, Móró Tamás, a Concorde Zrt. stratégája és Pintér András, a Budapest Alapkezelő portfólió menedzsere mondta el véleményét, a rendezvény moderátora Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője volt.

Az eseményen elhangzott érdekes gondolatok:

A megnövekedett volatilitás miatt a rövidtávú befektetőknek, a jelentős piaci esés miatt pedig a hosszú távon befektetőknek is jó lehetőséget kínálnak jelenleg a részvénypiacok.

Izgalmas befektetések most a részvények mellett az adott vállalatok kötvényei is, sok esetben magas hozampotenciállal, akár két számjegyű eurós vagy dolláros hozammal például a bankszektor esetében.

A válság egyik nagy nyertese a technológiai szektor, azon belül is az erős mérleggel jellemezhető vállalatok, amelyek nem csak rövid távon, de a válságot követően hosszabb távon is jól teljesíthetnek, ide tartoznak streaming szolgáltatók vagy online kiskereskedelmi cégek.

A bottal sem piszkálnánk kategóriába többek között az olajipari vállalatok részvényei, a turizmusban szereplő vállalatok papírjai, és a nagy tőkeáttétellel működő hotelüzemeltetők részvényei tartoznak a profik szerint, persze ezekre, mint ahogy a ciklikus iparágak vállalatainak részvényeire is lehet egyfajta opcióként, lottószelvényként tekinteni, ezek árfolyama rövid távon akár háromszorozódhat is, de könnyen csődbe is mehetnek ezek a vállalatok, ezért is érdemes diverzifikált portfóliókban gondolkodni.

Jelenleg a befektetők 4-6 havi gyenge gazdasági teljesítményt áraznak, további, jelentős esés akkor jöhet a tőzsdéken, ha egy ponton azt gondoljuk majd, hogy a járvány súlyosabb, oltás, készítmény még mindig nem áll rendelkezésre. A jegybankok sokat tehetnek, hogy támaszt nyújtsanak a piacoknak, de nem mindenhatók, esés mondjuk a Fed korlátlan eszközvásárlása ellenére is jöhet, jó analógia a japán tőzsde 30 százalékos esése annak ellenére, hogy a japán jegybank nem csak a kötvény, de ETF-eken keresztül a részvénypiacon is aktív.

Kapitulációt, mint amilyen a 2008-as válság után volt a tőzsdéken, még nem láttunk most, tartós gazdasági növekedési sokk esetén jöhetne újabb mélypont a részvénypiacokon. Minél több idő telik el a márciusi mélypont óta, minél közelebb kerülünk az egészségügyi megoldáshoz, annál kisebb az esélye egy újabb mélypontnak.

Tekintettel a koronavírus-járvány miatt megváltozott körülményekre a Portfolio a következő napokban és hetekben rendszeresen jelentkezik majd hasonló online, a magánbefektetők számára hasznos klubokkal jelentkezni, amelyekről a KONFERENCIA ALOLDALUNKON informáljuk az olvasóinkat.

Az első online befektetői klubról készült videófelvétel rövidített változata itt nézhető meg:

Címlapkép: Pratham Gokhale/Hindustan Times via Getty Images