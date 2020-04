Tovább szakad az olaj

Egyszerűen nincs megállás a kőolajárak szakadásában, újabb 15 százalékkal esnek a legfontosabb jegyzések. A legendás negatív árazásba csúszó májusi WTI kontraktus kifutása után a júniusi jegyzésen is egyre nő a nyomás.

Ismét 15 százalékot meghaladóan esnek a legfontosabb olajtípusok, a júniusi lejáratú Brent már 17 dollár alatt van.

Tegnap este kifutott a legendás májusi lejáratú határidős WTI kontraktus, melynek az árfolyama a WTI olaj történelemben először negatív jegyzést volt képes felmutatni, méghozzá nem is kicsit, -40 dollárt is elérte az árfolyam hordónként. Azonban mától már a júniusi lejárat a legközelebbi határidős kontraktus, melynek ára ismét szakad, és ezzel a tempóval félő, hogy hamarosan ennek a terméknek az ára is negatívvá válik. Jelenleg 11 dollár körül kereskedik a WTI júniusi határidős árfolyamát.

A befektetők továbbra is az elégtelen kereslet és a szűkös tárolói kapacitások miatt aggódnak, a Rystad Energy vezető elemzője szerint az olajpiaci helyzet csak egyre rosszabb lesz. Eddig az igen jelentős túlkínálat a tárolókba folyt, azonban azok telítődése után már nincs hova tenni az olajat.

Hiába a rekord méretű OPEC+ megállapodás, ami május elsejétől 9,7 millió hordó/nappal csökkentené a kínálati oldalt, amikor jelenleg minden nap számíthat az olajpiacon. A Brent árfolyama már utoljára 1999-ben látott szinteken tartózkodik, egyszerűen a világ üzemanyagfelhasználása egészen a benzintől a kerozinig akkora mértékben és olyan hirtelen esett vissza a járvány lassítása érdekében hozott intézkedések következtében, hogy a rugalmatlan kínálati oldalnak esélye sincs lépést tartania.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) számításai szerint áprilisban 29 százalékkal zuhanhat a világ olajfelhasználása, így a legnagyobb kérdőjel a fekete arany piaci egyensúlyának szempontjából továbbra is az, hogy a világ mikor és milyen ütemben kezdi meg újraindítani a gazdaságát, mely masszív keresletet támaszthatna az olajnak is.

Az API adatai szerint az Egyesült Államok olajkészletei 13,2 millió hordóval nőttek az április 17-én záródó héten, mellyel összességében már elérték az 500 millió hordós szintet. Az elemzők 13,1 millió hordó bővülésre számítottak.

Címlapkép: Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images