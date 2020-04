Élőben mondják meg a profik, mi jöhet most az olajpiacon a negatív árak után

Olyan dolog történt az olaj piacán, amit még évtizedeken át is biztosan emlegetni fogunk: negatív lett a világ egyik legfontosabb nyersanyagának, a kőolajnak az ára. Eddig a befektetők nagy része azt gondolhatta, hogy amennyiben olajba fektet, maximum a befektetett tőkéjét teszi kockára, azonban most kiderült, hogy a negatív olajárak megjelenésével ennél akár még nagyobbat is bukhat. Online befektetői klubunkon olajipari szakértőkkel beszélünk arról, hogy mi várható az olajpiacon a következő hónapokban, láttuk-e már a piac alját vagy hamarosan újra megjelenhetnek a negatív olajárak. Szó lesz arról is, hogy mely vállalatok lehetnek az olajpiaci válság nyertesei és vesztesei, és ezek alapján milyen részvényekbe érdemes most fektetni.