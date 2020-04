Hiába a sok botrány, már több százmillióan használják a Zoomot

A Zoom felhasználóinak száma 300 millióra emelkedett, a társaság vezetője emellett felvázolta a Zoom applikáció új verziójának hamarosan érkező új titkosítási funkcióit is.

50 százalékkal 300 millióra növelte a felhasználóinak számát a Zoom, jelentette be a cég vezetője szerdán, Eric Yuan a társaság 90-napos biztonsági terve emellett felvázolta az applikáció új verziójának hamarosan érkező új titkosítási funkcióit is.

A céget sok kritika érte az elmúlt időszak folyamán, miután több cég is megtiltotta a dolgozóinak a Zoom használatát. A SpaceX és a Google is megtiltotta az alkalmazottaknak a Zoom használatát, emellett a tajvani kormányzati ügynökségeknek is megtiltották a Zoom applikációjának használatát április elején. Csütörtökön a Daimler jelentette be, hogy megtiltja társaságnál a Zoom használatát.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő lezárások közepette megnőtt az olyan platformok iránti igény, mint a Zoom, vagy a Microsost Teams applikációja. A Zoom a múlt hónapban kétezer százalékos növekedésről számolt be a felhasználók számában.

A Zoom szerint a növekedés az elmúlt három héten is folytatódott, és a cég immár 300 millió napi felhasználóval rendelkezik, a társaság applikációjával kapcsolatban felmerült kritikák ellenére is. A problémákra reagálva a cég több más szakértő mellett alkalmazta a Facebook korábbi biztonsági főnökét, Alex Stamost is.

A Zoom biztonsági tanácsadója szerint a cég 5.0-ás verziószámú, várhatóan a jövőhéten érkező applikációja 256 bites GCM-titkosítást használ majd, összhangban azzal, amit mások is használnak az iparágban.

A Zoom 4,9 százalékos emelkedéssel zárt szerdán, a cég papírjai a csütörtöki, nyitás előtti kereskedésben 0,6 százalékkal kerültek feljebb. A Zoom árfolyama idén 120,8 százalékot emelkedett.

