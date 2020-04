Két nap alatt több mint 100 százalékot száguldott az olaj

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A keddi mélypontokhoz képest a júniusi leszállítású WTI már több mint duplázta árfolyamát, azonban a Brent is több mint 50 százalékkal emelkedett. Könnyítettek az Egyesült Államokban a szabályozáson, mellyel kisebb veszteséggel zárhatnak be kutakat a helyi termelők. Oroszország pedig nagyon úgy tűnik, hogy be fogja tartani az OPEC+-nak tett termelés-csökkentési ígéretét májustól.