Nem a teljes árat tüntette fel a Ryanair, most kötelezték rá

A Ryanair köteles a jegy teljes árát feltüntetni, amikor a weboldalán ajánlatokat jelenít meg - mondta az EU legfelsőbb bírósága csütörtökön.

Az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union) azután hozta meg a döntését, hogy az olasz monopóliumellenes hatóság (AGCM) 2011-ben kritizálta a Ryanair-t az olyan árak miatt, amelyek nem tartalmazzák a belföldi járatok áfáját, valamint a becsekkolás és a hitelkártyás fizetés díját. Az AGCM szerint ezek elkerülhetetlenek, és ezeket fel kell tüntetni, mielőtt az ügyfél megkezdené a foglalási folyamatot. A Ryanair bírósághoz fordult, és arra kérte az olasz Államtanácsot, hogy tegye fel a kérdést az EUB-nál, hogy valóban szükség van-e az árelemek feltüntetése.

A luxemburgi bírák szerint a Ryanairnek az eredeti ajánlatokban meg kellett volna jelenítenie az elkerülhetetlen és előrelátható adókat, pótdíjakat és díjakat. Az választható felárakat a foglalás folyamatának megkezdéséig el lehet hagyni - mondták.

A bírák úgy találták, hogy a hitelkártya használatáért fizetendő díjak elkerülhetetlenek, és azokat az eredeti ajánlatban fel kell tüntetni.

A becsekkolási díjakat szintén fel kell tüntetni, kivéve, ha van legalább egy lehetőség az ingyen történő becsekkolásra.

A légi viteldíjra kivetett áfát szintén bele kell foglalni az ajánlatba, bár ezt nem kellett feltüntetni a választható felárak esetében - mondta a bírák.

A Ryanair árfolyam ma 0,3 százalékkal került feljebb, míg idén 35 százalékot esett.

(Reuters)

Címlapkép: Niall Carson/PA Images via Getty Images