Veszik az olajat, de törékeny lehet a rali

A piac figyelme egyre a kínálati oldal fele kezd fordulni, és onnan jó hírek érkeztek, az Egyesült Államokban is jelentősen csökkenhet a termelés az alacsony olajáraknak köszönhetően, illetve Kuvait és Algéria is előbb kezdheti mérsékelni olajkihozatalát. Azonban a válságból való kilábalás lassú lehet a Világbank szerint, de ennek ellenére már harmadik napja folyamatosan emelkedik az amerikai típusú WTI olaj ára.

Miután a hét elején negatívba fordult az amerikai WTI olajtípus árfolyama, most a piac figyelme a hatalmas keresletvisszaesés után egyre inkább a kínálati oldal alakulására összpontosul. A júniusi határidős WTI olaj már harmadik napja folyamatosan emelkedik, mellyel már 17 dollár fölé kapaszkodott az árfolyama. Eddig 1 százalékot emelkedett a júniusi WTI árfolyama.

A Brent fél százalékot csökkent a mai kereskedésben.

Az amerikai termelők úgy tűnik elkezdtek alkalmazkodni az alacsony árakhoz, ugyanis régi kutak már elkezdtek bezárni, és az újabb lelőhelyek fúrását pedig folyamatosan állítják le, melyek eredményeként összességében akár 20 százalékkal is eshet az Egyesült Államok olajtermelése. Emellett Kuvait és Algéria hamarabb elkezdheti csökkenteni olaj-kihozatalát, mint azt az OPEC+ megállapodás kötelezné.

Azonban mindez nem jelent azonnali mentsvárat a túlkínálattal küszködő olajpiac számára, így a jegyzések akár további komoly esések elé is nézhetnek. Jól mutatja, hogy mekkora a túlkínálat benzinből és kerozinból, hogy a finomítók is vadásszák a tárolásra képes tankerhajókat, sőt, már csővezeték rendszereket is tárolásra alakítanak át.

A válságból való kilábalás lassú lehet a Világbank szerint, amit a Rystad Energy is megerősített. Kína gazdaságának újranyitása erőt adhatna az olaj keresleti oldalának, de az eltárolt készletek olyan hatalmas méretűvé duzzadtak, hogy a jelenlegi importszinteket igen nehéz lenne fenntartani. Kína már 1,3 milliárd hordó kőolajat raktározott el, mely több, mint az Egyesült Államok 1,15 milliárdos készlete. Azonban az óriási kontangó kicsit szűkült, és a WTI júniusi és decemberi lejárata között már nem 15 dollár a különbség, hanem csak 12.

Eddig már legalább 4 brókercég korlátozta ügyfeleit, hogy olajban kereskedjenek a megnövekedett volatilitás és a hatalmas veszteségek elkerülése miatt. Ázsiában a Bank of China lakossági ügyfelei az olajpiaci turbulenciáknak köszönhetően már összességében 85 millió dollárt buktak.

Címlapkép: Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images