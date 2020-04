Az egyik utolsó koronavírus-mentes országban is bezárják az iskolákat

A tádzsikisztáni elnök ma váratlanul bejelentette, hogy iskolákat zárnak be és sporteseményeket mondanak le elővigyázatosságból, annak ellenére, hogy hivatalosan senki nem fertőződött meg az orszégban koronavírussal.

Van még néhány olyan ország a világon, ahonnan nem jelentettek koronavírus-megbetegedéseket, ilyen Tádzsikisztán is, amely még mindig kitart amellett, hogy az országban nem ütötte fel a fejét a COVID-19-járvány.

Szakértők szerint kicsi a valószínűsége, hogy az országban ne lenne jelen a koronavírus, az ország hatóságai, és vezetője, Emomali Rahmon kitart amellett, hogy Tádzsikisztánban nem terjed a járvány.

Most viszont váratlan bejelentést tett az ország elnöke, ma jelentette be, hogy elővigyázatosságból iskolákat zárnak be és sporteseményeket mondanak le. Az iskolások legalább 2 hétig nem járhatnak be a tanintézményekbe.

Emberi jogi szervezetek már több alkalommal felszólaltak amiatt, hogy az országban nem foganatosítottak megfelelő korlátozásokat a vírus esetleges terjedésének megakadályozására.

