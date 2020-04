30 százalékos lakossági és 10 százalékos állami rezsicsökkentés jöhet

Egyre több szakértői elemzés foglalkozik azzal, milyen gazdasági, társadalmi vagy szociális változások kerülnek majd középpontba a koronavírus-járványt követő új világban. De vajon újra előtérbe kerül-e a járvány előtti világ szinte mindent áttematizáló ügye, a klímavédelem? Molnár Ferenc közgazdász, fenntarthatósági szakértő úgy látja, megmarad a gazdaság zöldítésének fókusza, de kicsit más okból, másképpen és más eszközökkel, mint korábban, mert új korszak kezdődött: „az önvédő, készletező és hatékonyság-központú” gazdaság kora, amelyben az energiahatékonysági beruházások a gazdaság egyik motorjává léphetnek elő.

A cikk szerzője uniós fenntarthatósági szakértő, Kelet-közép Európa legnagyobb fenntarthatósági programja, a Virtuális Erőmű Program jogtulajdonosa, a Magyar Innováció és Hatékonyság Zrt. vezérigazgatója.

Mivel a koronavírus a gazdaságot és a társadalmat ért külső sokk, valójában a nyitott rendszerek kitettségére és globális folyamatok kontrollálatlansági problémáira irányította rá a figyelmet. Ha adaptív módon reagálunk a helyzetre, az új gazdaság – tanulva a mostani hibákból és axiómaként elfogadva, hogy hasonló esetek, vagyis ilyen, vagy más globális haváriák bármikor bekövetkezhetnek – már sokkal inkább digitalizált, “önvédő és készletező” lesz. A most a szemünk előtt villámgyorsan átalakult folyamatok – a helyi, saját erőforrásokra alapozott, digitalizáltan irányított és vezetés-támogatott gazdaság és társadalom, a biztonsági készletek létrehozása, az élelmiszerpazarlás csökkentése, a személyes utazásokat és erőforrás-mozgatást minimalizáló kommunikáció és transzport, a házhozszállításra átálló kereskedelem és szolgáltató szektor – mind-mind energia- és anyagtakarékos módjai a háztartások és a gazdaság működtetésének.

Azaz: igen – fókusz lesz a fenntarthatóság és a klímaügy is. Csak más okból és másképpen. A járvány utáni új gazdaságban az önvédelem és készletezés mellett a harmadik kulcsszó – egyben jelen írás fókusza a hatékonyság – minthogy a változások fő karakterisztikája az energia- és anyaghatékonyság lesz.

Energiazabáló karantén, feleslegessé váló irodák

A válság két hatékonysági kérdésre viszonylag gyorsan és élesen mutatott rá: a távmunka működőképességére, és a tartós otthonlét magas energiaigényére. Nem merész jóslat kijelenteni, hogy a hatékonyság-növelő változások közül a magyar lakosságot közvetlenül is érinti majd a home office és távmunka kiterjedése, ami a munkavégzés szerves részévé válhat.

Emellett, és éppen ezért is fel fog értékelődni a háztartások működési- és rezsiköltségeinek további jelentős, de nem szociális szempontú, hanem beruházás-alapú és fenntartható csökkentésének igénye. Az elavult és energetikailag korszerűtlen hazai lakossági ingatlanokban a világítási, fűtési és hűtési igény jelentősen megnőtt már most a karantén alatt is. A digitalizációval egyre inkább szükségtelenné váló irodák és bérlemények helyét is részben a lakossági ingatlanok vehetik majd át.

Kádár-kockák: 1000 milliárdos piac

A hazai épületállomány energetikai szempontból kimondottan rossz állapotban van és az eddigi csupán szociális szempontú rezsicsökkentés nem jelent fenntartható megoldást. A közel 900 ezer Kádár-kocka és a családi házak többsége esetében 20-30%-os energiaköltség-csökkentés is elérhető lenne egy komplex fejlesztéssel – ezek többsége akár önerő nélkül, piaci alapon is megvalósulhat, ha annak garanciális és finanszírozási környezete rendezett.

Ezek felújítása nélkül a Kormány karbonsemlegességi célkitűzései nem érhetők el, ráadásul ezek a fejlesztések elsősorban piaci forrásokból valósulnának meg, és az építőipar számára nagyságrendileg egy évtizededen keresztül, évente átlagosan 1.000 milliárd forintos, folyamatos és tervezhető megrendelésállományt biztosítanának.

Azaz, azon kevés program közé tartozhatna egy lakossági energiahatékonysági „csomag”, amely versenyképesség-növelő, költségvetés-barát, valamint komoly GDP- és foglalkoztatás-növelő hatással bír, mindemellett a fenntartható fejlődés irányába való transzformációt is nagyban támogatja. (Emiatt a kérdés az építőipar és a bankok számára is fókuszterület, sőt létkérdés kell, hogy legyen.)

Ezzel egy sokkal anyag- és energiatakarékosabb háztartási szerkezet jöhet létre a következő tíz évben Magyarországon és a hasonló mintákat hozó Kelet-közép európai térségben, vagy a V4-országokban is. Az optimális megoldás egy olyan digitálisan is támogatott program lenne, amelyben online tanácsadással, és egyablakos ügyintézésű konkrét épületfejlesztési- és finanszírozási csomagokkal is támogatják az ingatlanok felújítását, valamint a kapcsolódó eszköz- és gépcseréket.

Kkv-k: árbevétel helyett költségfókusz

Várhatóan a hazai kkv-szektor lesz a vírus miatti gazdasági sokk legnagyobb kárvallottja. Épület- és gépállományuk állapota – főként a mikrovállalkozások esetében – nagyban hasonlít a lakossági ingatlanok műszaki szintjéhez, és ugyan kisebb kormányzati csomagok voltak ezek korszerűsítésére, de a konjunktúrában mindenki az árbevételre figyelt és nem a költség- és hatékonysági-oldalra. Ez teljesen jogos volt, hiszen a körülbelül 20%-os rezsin elért akár 20-30%-os megtakarítás is csak 4-6%-os költségcsökkentést okozott volna, míg az árbevétel éves szintű növelésére jóval a 10%-ot meghaladó módon nyílt lehetőség. Most viszont, hogy nincs, vagy radikálisan csökken az árbevétel, a fókusz a költség-oldalra lép át, elindítva itt is a hatékonyság-növelő beruházások igényét és széles körét.

Itt fontos lehet az is, hogy a turizmus és a kapcsolt szektorok szereplői számára külön is elérhető energetikai- és rezsicsökkentési fókuszú termékek készüljenek, és nem csak a kkv-k részére. Az I. Széchényi terv energiafaló vizes létesítményei az önkormányzatokat is csődközeli helyzetbe vihetik, de a megrogyott szálloda szektorban is jelentős költségtételt tesznek ki a wellness és kapcsolódó elemek üzemeltetési kiadásai.

A kkv-k esetében a jelenlegi “GINOP 4” fantázianevű uniós támogatást kellene 2021-2027-ben is folytatni, de átalakított és kiterjesztett módon – mértékében és célközönségében egyaránt, radikálisan csökkentve a hozzáféréshez szükséges adminisztrációt és leépítve a pályázók részére alkalmazott belépési korlátokat.

A jelenlegi néhány 10 milliárd forintos ablak ugyanis – annak ellenére, hogy közel 50%-os effektív támogatási intenzitás is elérhető rajra, és elemeiben akár 100%-os támogatási konstrukciókkal operál – folyamatosan alulpályázott és a keretét nem helyezik ki. Mindezt egy olyan piacon, ahol a visszatérítendő piaci termékek iránt is nagy a kkv-oldali kereslet, és ahol támogatás nélkül is 3-5 éves megtérülések érhetők el. A források beragadásának fő oka, hogy a kkv-k jelentős körét kizáró, és még a jogosultak esetén is irracionálisan sok fix előkészítési költséget igényel a jelenlegi pályázat.

Akár 20%-kal csökkenthetők az állami rezsikiadások

A nagyvállalatok az Ipar4.0-digitalizáció felé fognak haladni – kevéssé HR-kitett módon és tervezett anyag- és energiaáramokkal működve. A kulcs itt is a hatékonyság és a biztonság lesz. Esetükben az innováció és a szemléletformálás azok a területek, amelyek az energiaszektorhoz kapcsolódóan fókuszba kerülhetnek. Számos szemléletformálási kampányra, iroda és cég zöldítési elemzésre és kampányra számíthatunk a jövőben is.

Az önkormányzatok és az állami szektor rezsi- és működési költsége szintén jelentősen csökkentendő lesz, ami komoly kihívást jelent. Főként akkor, ha a Kormányzat az erre megoldást kínáló digitalizációval és a hatékonyságnövelő beruházásokkal együtt –csökkenő költségvetési bevételi oldallal számolva – nem szeretne jelentős létszámleépítést is végrehajtani.

A teljes költségvetési szektor esetében a rezsioldal még mindig 20% körüli – tíz éven belül megtérülő beruházásokkal elérhető – megtakarítási potenciállal bír, amivel a teljes működési költség 5-10%-kal lenne csökkenthető évente, ami évi 100 milliárdos költségvetési megtakarítást jelentene. Erre megoldást jelenthet az ESCO, azaz, a piaci tőke beengedése ezekre a területekre is.

A város- és létesítménytervezési ügyek, valamint a digitalizációs és zöld mutatókhoz kapcsolódó kérdések is kiemelt fókuszt fognak kapni a következő években éppúgy, mint az életvédelmi, egészségmegőrzési és betegségmegelőzési kérdések, amelyek mind a prevenciós irányba – azaz kvázi hatékonyságnövelési céllal orientálnak.

Összességében, még ha úgy is tűnhet, hogy a kommunikációs versenyben a koronavírus legyőzte a fenntartható fejlődést vagy a klímaügyet, illetve a gazdaság zöldítésének társadalmi kérdéseit, valójában ez csak a felszín és annak pillanatnyi észlelése. A vírushelyzet egyrészt fenntarthatósági és klímavédelmi szempontból racionális önvédelmi és anti-globalizációs reflexeket váltott ki és aktivált, másrészt már rövid távon is egy olyan gazdaság irányba való transzformációt indított el, amely a korábbinál karaktereiben és működésében is sokkal zöldebb és fenntarthatóbb gazdasági modellt hoz létre.

Címlapkép: Richard Baker / In Pictures via Getty Images Images