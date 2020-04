SocGen: 40 dollár lehet az olaj ára év végére

A Societe Generale is kijött az olajelemzésével, melyben 40 dolláros Brent olajárra számít az év végével, mely a pénteki 21,8 dolláros záróárhoz képest 83 százalékos felértékelődési potenciált rejt magában. További jelentős kontangót vetít előre az elemzőház, azonban az árak rendkívüli ingadozása stabilizálódhat 2020 végére.

A SocGen elemzése

A Societe Generale is publikálta olajpiaci elemzésést, melyben 3 forgatókönyvet vázol fel a jövőre vonatkozóan. Az elemzőház a Brent egyensúlyi árán és az olajpiac kereslet-kínálati viszonyokain kívül külön vizsgálta a kontangó mértékét, illetve az árak változékonyságának, azaz volatilitásának a nagyságát az egyes esetekben.

A kontangó (contango) azt jelenti, hogy az olaj távolabbi határidős árfolyama magasabb, mint a közelebbi lejárat jegyzése, aminek az ellentéte a backwardation. Amikor a határidős pozíciót görgetik, eladják az éppen lejáró határidőt, és megveszik a következőt, akkor a kontangónak köszönhetően minden görgetésnél veszteséget szenvednek el. A SocGen a az egyéves határidős ár százalékában értelmezi a kontangó mértékét az egy hónapos határidős árra vonatkozóan. Tehát a példa kedvéért, ha az olaj egy éves határidős ára 30 dollár, és a kontangó -50 százalék, akkor a következő havi jegyzés ára 15 dollár.

1. A medve forgatókönyv

Ennek a verziónak nagyon kis bekövetkezési valószínűséget adnak a szakértők, azonban természetesen ezt a kimenetet is meg kell vizsgálni. Ebben az esetben az OPEC+ 9,7 millió hordó/napos termelés-csökkentési megállapodása darabjaira hullik, mivel nem tartják be ígéreteiket a kartellező felek. Ekkor a Brent ára 15 dollár körüli szintre eshet az év végére, -50 százalékos lehet a kontangó, ami azt jelentené, hogy az egy éves határidős ár 30 dollár körül alakulna az év végén. A Volatilitás óriási maradna, ugyanis a hatalmas tárolói készleteknek köszönhetően mindig ott lebegne a fizikai tárolás problémája az olajkereskedők feje fölött.

2. Az OPEC+ tartja az ígért termelés-csökkentéseket

Ebben az esetben év végére 33 dollárra emelkedhetne a Brent ára, ugyanis az OPEC+ kínálatcsökkentő intézkedése és a gazdaságok újraindításának hatásai következtében a harmadik és negyedik negyedévben már keresleti többlet alakulhat ki, mely felfele hajthatja az olaj árát. Logikusan a tárolási problémák csökkenése következtében a kontangó jóval kisebb lenne, csak 26 százalékkal lenne az egy éves határidős ár alatt a következő havi jegyzés. A volatilitás is jelentősen alacsonyabb lenne, hiszen a keresleti-kínálati viszonyok rendeződnének.

3. A SocGen előrejelzése

A SocGen 40 dolláros Brent olajárat vár év végére, és optimisták a régi kereslet visszatérése kapcsán, illetve véleményük szerint az OPEC+ is nagyjából betarthatja vágási ígéretét, ezen felül a nem OPEC+ országok, mint az Egyesült Államok, Kanada, Brazília folyamatos termeléskiesései is támaszthatják az olaj árfolyamát. Még így is jelentős kontangó maradna fenn, 30 százalékos, és a volatilitás visszatérhetne a normális 40 szátzalék körüli szintekre.

A kereslet és kínálat várható alakulása

A SocGen arra számít, hogy a második negyedévben 20 százalékkal eshet nagyságrendileg a világ olajfelhasználása a bevezetett karanténoknak köszönhetően, majd a harmadik negyedévben erős felpattanás jön az üzemanyagfelhasználásban, és a negyedik negyedévre pedig meg is haladjuk a válság előtti szinteket.

Eredetileg növekvő OPEC+ termeléssel, és az alacsony árak miatt csökkenő egyéb olajkihozatallal kalkulált a SocGen.

Azonban az OPEC+ 9,7 millió hordó/napos vágását követően már jelentősen eshet az olajkínálat, olyannyira, hogy 1,4 millió hordó/nap keresleti többlet alakulhat ki a harmadik negyedévre, és 7,7 millió hordó/nap a negyedikre. Ez magyarázza a SocGen optimista forgatókönyvét az év végére kialakuló 40 dolláros olajár kapcsán.

Címlapkép: Stanton Sharpe / Echoes Wire/Barcroft Media via Getty Images