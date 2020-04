Te melyik boltból rendelsz a koronavírus-járvány közepette? Itt vannak a vásárlói tapasztalatok és trükkök

Sosem látott növekedést láthatunk az online kereskedelemben ezekben a hetekben. Olyanok is házhoz rendelik az élelmiszert, akik korábban nem gondolták volna, hogy így is lehet vásárolni. Sokan a szüleiknek és nagyszüleiknek is az interneten vásárolnak élelmiszert a veszélyhelyzet óta. Összegyűjtöttük a tapasztalatokat, hogy ebben a rendkívüli időszakban – amikor az online boltok is óriási terhelés alatt működnek – hogyan teljesítenek a vállalatok. Honnan tudok a leggyorsabban rendelni? Honnan érkezik meg minden áru? Van-e maszk a futáron? Cikkünk több, egyedi tapasztalaton alapul, amiket akár mások máshogy érezhetnek.

Tesco

Egyik olvasónk a Tescótól rendelt. A kiszállítás előtt pár órával megpróbálták levonni a pénzt a kártyájáról, de valamiért sikertelen volt a tranzakció (nem azért, mert ne lett volna elegendő összeg a kártyán), ezért nem tudták, hogy ki fogják-e hozni. A szállításkor terminálon kellett fizetni, 8 ezer forinttal kevesebbet, mint amennyiért rendeltek. Innen tudták, hogy néhány terméket nem hoztak. Maszkban, kesztyű nélkül felhozta a futár, és letette az ajtó elé a csomagokat.

Nem kérdeztük, hogy miért nem tudták levonni az összeget vagy miért kell 8 ezerrel kevesebbet fizetni, hogy ne legyünk sokat egy légtérben a futárral, odaadta a rendelési lapot, és ment is

– részletezte olvasónk. A futár nem mondta, hogy voltak olyan termékek, amik nem voltak egyáltalán, ezt a fizetendő összegből tudtuk, illetve a helyettesítő termékekről sem tett említést. Kipakolás közben találkoztunk a helyettesítő termékekkel, amik nem igazán feleltek meg az elvárásaimnak. Ha tudtam volna, hogy hoztak helyettesítőket is, a 80%-át nem kértem volna. „A jó minőségű fehércsokis mogyorókrém helyett Tesco márkájú mogyorókrémet kaptam, hát, felbontottam, de nem fogom megenni” – mondta.

Egy másik olvasónknak is a Tescóval gyűlt meg a baja – ő még rosszabbul járt –, ráadásul egy érzékeny időszakban, húsvét előtt ürült ki otthon az éléskamra, ezért is számítottak nagyon az áruházlánctól megrendelt élelmiszerekre, amik soha nem érkeztek meg hozzájuk. Olvasónk még abban az időszakban rendelt a Tescótól, amikor még a legközelebbi választható kiszállítási időpont is közel 3 héttel későbbi volt, és amikor az időpontokra még gyakorlatilag vadászni kellett, gyakran csak hajnalban voltak elérhetők, és aki nap közben kapott észbe, annak újra várnia kellett arra, hogy újabb szabad időpontok jelenjenek meg a Tesco online felületén.

Egyik hajnalban örömmel választott ki egy kiszállítási időpontot, ami pont a húsvéti hosszú hétvégét megelőző csütörtökre esett.

Nagy tételben vásároltak, hiszen tudták, hogy az otthoni készleteik pont akkor, húsvét előtt fogynak majd ki, így nem csak a húsvéti ünnepekre szánt sonka, tojás vagy torma, de gyakorlatilag szinte más sem lesz akkor a hűtőjükben. A rendeléssel minden rendben is volt, megadták a kártyaszámukat, és várták, hogy a Tesco szállítson a rendszerben kiválasztott időpontban, 2020. április 9-én, csütörtökön délelőtt.

Csütörtök reggel kaptak is egy e-mail-t a Tescótól, gondolták, hogy a rendelésük kiszállításáról, de legnagyobb döbbenetükre az állt a levélben, hogy

a kártyájukról nem tudta leemelni a megfelelő összeget az élelmiszerlánc, ezért nem áll módjukban szállítani.

Olvasónk ekkor azonnal hívta a Tescót, ahol nem túl barátságos hangnemben közölték, hogy fizetési hiba miatt azonnal törölték a rendelést. Olvasónk állítja, hogy kártyájával akkor és azóta sem volt gond, máshol tudtak vele fizetni, és a legjobban azt fájlalják, hogy

a Tesco minimális rugalmasságot sem mutatott, alternatív lehetőségeket nem ajánlottak fel, olvasónk azonnal fizetett volna egy másik kártyával, vagy a kiszállításnál a futárnak, de ezekre nem volt lehetőség.

Vagyis húsvét előtt üres hűtővel, kifogyott készletekkel állt olvasónk, aki azóta is értetlenül áll a kiskereskedelmi lánc nem túl vevőbarát eljárása előtt.

Nem csak ők jártak pórul. Egy másik olvasónk 17 ezer forint értékben rendelet a Tescótól, és ő onnan tudta meg, hogy csak a rendelés egy része érkezik meg, hogy 7 ezerrel kevesebbet vontak le a kártyájáról.

Helyettesítő termékeket nem kaptunk, azonban a tervezett ebédet sem tudtuk megfőzni, mert néhány (sok) alapanyag hiányzott

– mesélte a történetet. Ráadásul csak azért rendelt a Tescótól, mert a weboldalon azt írták, hogy

van élesztő, ezért rendelt három fajtát is, azonban egy sem érkezett meg.

A Tesco nem tünteti fel, ha hiányzik egy termék, ezért csak a kiszállításkor tudod meg, hogy valami nincs, ráadásul ugye napokkal a rendelés után – részletezi tapasztalatait. A futáron elmondása szerint sem maszk, sem kesztyű nem volt.

Egy másik olvasónk viszont pozitív véleményt mondott a Tescótól. Nagyon szép termékeket hoztak, a gyümölcsök és a zöldségek is rendben voltak. A zacskóba kategorizálva kapták a termékeket, és ugyan voltak helyettesítések, de azok egy kivételével „teljesen rendben voltak”.

Kifli.hu

Az egyik olvasónk azt emelte ki, hogy a Kifli jelöli, ha egy termék hiánycikk, ez számára nagyon fontos érv mellettük. A „mozgó” tételek miatt többet vontak le, és nem adták vissza, így most tartoznak neki 1200 forinttal. Nem adnak helyettesítő terméket, ami "jó hír, mert nem örülnék, ha valami mást kapnék", mint amit rendelek. A csomagolás mindig teljesen rendben van. A szállítón mindig van maszk, és az ajtó elé leteszi a csomagokat, vagy oda, ahová kérem.

A Kiflitől másnap délutánra már tudtam rendelni, pontosan kihozták, 1 órás idősáv volt megadva, előtte már küldtek sms-t, hogy 5 perc múlva érkeznek, és azt is, hogy hány darab táska lesz – jelezte tapasztalatait egy másik olvasónk. Megírták, hogy a korábbi szállítások papírgöngyölegét akár el is viszik, ha kérem. Mindent kihoztak, a honlap teljesen transzparens, lehet látni, hogy mi az, ami nincs, és mi az, ami van, néhány termékből pedig maximálva van a rendelési mennyiség. A szállítón volt arcmaszk. Bizonyára a rendelésem egy bizonyos összeg felett volt, hiszen apró ajándékot is kaptam.

Alapvetően rendben volt, amit hoztak, az elszámolás viszont egyáltalán nem működött jól

– mondta egy másik olvasónk. Zárolták a kezdeti összeget a bankkártyájáról, majd miután egy hét múlva sem számolták el a tényleges kiszállítás összegét a zárolással szemben, ezért reklamálnia kellett. Kevesebbet szállítottak ki, tehát pénz járt volna vissza. Végül megoldódott az elszámolási probléma is, csak utána kellett járni.

A Kiflitől valamikor délelőtt 10 órakor rendelek, és már délután 2-re itt vannak a friss pékáruval és minden mással – mondja egyik olvasónk. Nagyon jó, hogy a honlapon jelzik, melyik termék nem elérhető, de kicsit bosszantó, hogy sok esetben áruhiánnyal találkozom. Azonban még mindig jobb, mintha a kiszállításkor derülne ki, hogy egy termék nincs, mint a GRoby vagy a Tesco esetében, utóbbiakkal ugyanis már jártam így. Mindig küldenek egy emailt, hogy mennyire voltam elégedett a vásárlással, és többször kaptam már ajándékba csokit.

A Kiflinél az a tapasztalatom, hogy kihoznak mindent, amit rendelek, csak nagyon ritkán volt olyan, hogy nem hoztak, derült ki egy újabb tapasztalatból. Van, hogy csak a kiszállítást követően kapok e-mailt vagy kb. azzal egyszerre, hogy egy-egy termék nem volt elérhető, ezért másra cserélték, de arra például figyelnek, hogy a helyettesítő termék ne legyen drágább az eredetinél, vagy legalábbis nem számolnak fel érte többet.

Egyik olvasónk az élesztő-helyzetet is elemezte, amit szinte sehol sem lehet kapni.

Hiába lettünk a 10 millió pék országa, én nem akarok kovászt nevelgetni, és élesztő felhasználásával sütünk hetente 1-2 kenyeret, és most volt porított élesztő is, de a rendelhető mennyiség szabályozva van

– mondta. A Kifli weboldalán látható mindig a termékhiány, teljesen egyértelműen jelzik, ha valamiből készlethiány miatt épp nem tudsz rendelni. Egyszerre 35 különböző terméket tehetsz a kosaradba, egy termékből többet is választhatsz. Soha nem kaptunk helyettesítő terméket, mindig épp azt kaptuk, amit megrendeltünk. Egyszer fordult elő, hogy 4 termék nem volt, ez a szállítás napján derült ki, és ezeket ki sem számlázták.

A futárokkal vegyes a tapasztalata. „Múlt héten jó fej volt, helyesen viselte a maszkot, és mikor kértem, hogy tartsa a távolságot, eleget tett ennek. De az azt megelőző rendelésénél elég kellemetlen vitába keveredtem a futárral, akin volt maszk, de minek, mert az orra és a fél szája is kilógott, és mikor kértem, hogy tartsa a távolságot, elkezdett nevetni és kioktatott, hogy az én agyamat is átmosta a média, nem kell ettől félni, olyan mint az influenza” – részletezte az esetet, miközben kellemetlenül érezte magát, mert a futár nem tartotta a megfelelő távolságot sem. (A futár értékelése teljesen téves - a szerk.) Olvasónknak figyelmeztetnie kellett a futárt, hogy krónikus beteggel él együtt.

A Kifli kiszállítási területei: Budapest és Budaörs mellett szállítanak Törökbálintra, Diósdra, Vecsésre, Maglódra, Gyálra, Ecserre és Felsőpakonyba.

Spar

A Sparból azért szoktam rendelni, mivel számos terméket nem lehet Kifliről rendelni, illetve van, hogy megtalálom olcsóbban is – meséli egyik olvasónk. Az utolsó Sparos rendelésemnél két hetet kellett várni. Előfordul, hogy nem hoznak ki egy-egy terméket, ami eléggé bosszantó. A weboldalon látszik, ha nem rendelhető egy termék, de olyan is előfordult, hogy egy terméket kosárba tettem, és csak a kosár ellenőrzésénél írták ki, hogy közben már nem rendelhető. De van olyan, hogy rendelek valamit, elvileg elérhető, viszont mire kihozzák a csomagot, már nincs benne, mert közben elfogyott. Attól függetlenül, hogy be van pipálva, hogy kérek helyettesítő terméket, ha nincs valami készleten, nem hoznak helyette mást. De erről nem szólnak előre, csak az átvétel után derül ki, amikor átnézed a kapott dolgokat. A kiszállítók is gyorsan elmennek, nem mondanak semmit arról, hogy mi volt és mi nem.

„Márciusban még eljártam a pár kerülettel távolabb található nagy Intersparba, aztán ahogy jött a kijárási korlátozás, és már vagy egy hete voltunk a tömeges megbetegedés előtti utolsó órákban, egyre inkább próbáltam átállni a házhozszállításra” – foglalja össze egyik olvasónk, utalva Müller Cecília országos tisztifőorvos március 19-i szavaira. A Sparból szinte egyáltalán nem lehetett rendelni online, nem volt szabad hely soha. Viszont ismerek olyan embert, akinek sikerült tőlük rendelni, ő óránként nézte a weboldalt, hogy mikor nyitnak új helyeket. Látszott, hogy stratégiát kell váltanom, így mindent beletettem a kosárba, amit rendelni szerettem volna, és óránként beléptem, hogy van-e szabad időpont - mesélte. Ezt csináltam pár napig, majd sikerült április elején a mostani, 20-i hétre egy időpontra lecsapni. Van olyan opció, hogy nem kérsz helyettesítő terméket, amit mindig kiválasztok, így pont azt hozzák, amit kérek, ne nálam derüljön ki a meglepetés. "A kért termékek kb. 90%-át ki is hozták, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor rendeltem, valami pont akciós volt, és abból már csak kevesebbet hoztak, de összességében meg vagyok velük elégedve."

GRoby

Amikor látszott, hogy tényleg nagy baj lesz (kb. március közepén), akkor rendeltem a Groby-tól nagyon sok ásványvizet és más termékeket március végére – mondja egyik olvasónk. Ezt rendben ki is szállították, de utána hosszú heteken át nem tudtam tőlük rendelni egyáltalán semmit, mert nem volt időpont. Folyamatosan próbálkoztam, végül április 13-án sikerült egy időpontot megcsípni, április 30-ra, reméli, hogy megbirkóznak a feladattal.

Egy másik olvasónk azt hangsúlyozza, hogy április elején rendelt a GRoby-tól, akkor április 22-i időpontot tudott foglalni. A kiszállítás napján derült ki, hogy néhány terméket nem fog megkapni, ezeknek az árát visszatérítették neki. A termékek, amiket kihoztak, rendben voltak, a futár maszkot viselt és kesztyűt is hordott. A kérésnek megfelelően letette a küszöbre a csomagokat. Kicsit bosszantónak tartotta, hogy közel három hét alatt nem tudták beszerezni az összes terméket, amit rendelt, azonban ami megérkezett, az jó minőségű volt.

További online rendelési tapasztalatok:

Alza

A weboldalon pillanatok alatt ki tudtam választani a terméket, a fizetés is könnyen ment. A megrendelés után 3 nappal már jelezte is a futár, hogy még aznap hozzák a terméket. Meg voltam elégedve a szolgáltatással.

Nem mindenkinek volt ilyen szerencséje az Alzával. "Egy hónapja rendeltünk súlyokat edzéshez, folyamatosan tologatták a kiszállítást időpontját. Nem volt világosan feltüntetve, hogy miből van készleten, és amikor kivettük azt a terméket, amiről sejtettük, hogy nincs, akkor sem hozták ki a többit (amit eredetileg akkorra már megígértek). Végül az egészet törölték" - írta egyik olvasónk.

MediaMarkt

Több terméket is rendeltünk, több mint két hete várunk. Egy ideig még várni is fogunk valószínűleg, hiszen a szállítással kapcsolatban ennyit tudunk: „Várhatóan 1 hónapon belül rendelkezésre áll”.

Boldog Füstölt Pisztráng Pástétom

Telefonon rendeltük meg, a megbeszélt napon kihozták, folyamatosan kapcsolatban voltunk velük, jó minőségű volt a termék, remek áron, és kaptunk ajándékot is. „Szóval csak azt mondom, hogy a helyi termelők nagyon jól is ki tudnak jönni ebből, ha minőségi terméket csinálnak” – hallottuk a tapasztalatokat.

VitaminNagyker

Nem voltak azok a termékek sokáig, amiket szerettünk volna, várólistára kellett feliratkozni, de amikor lett árujuk, rögtön jelezték, és küldték GLS futárral, ami másnap itt is volt.

Reburg

A kiválasztott termék nem volt raktáron, ezt másnap jelezték, és küldtek egy másik típust helyette. Ők az MPL Postával küldték, két napot kellett várni.

Férfiak Játékboltja

Profi szakemberek dolgoznak itt, nagyon korrektek voltak és segítőkészek. A szállítást a GLS intézte, úgy emlékszem, pénteken adtam le, és kedden már itt is volt. Mivel 30 ezer forint felett rendeltem, ingyen kiszállították.

De van más út is...

Nem mindenkinek jön be a rendelés. "Én nem fogok 2 hétig várni egy házhozszállításra, ha el is mehetek megvenni. VÉGRE ELMEHETEK VALAHOVA :)"

A mozgás kifejezetten jó ötlet ebben a mozgásszegény időszakban. A boltba járóknak javasoljuk, hogy igyekezzenek elkerülni a tömeget, csakis arcmaszkban menjenek ki az utcára és a boltba, vegyenek kesztyűt vagy vigyenek magukkal kézfertőtlenítőt. Amikor hazaérnek, mossák meg jól a kezüket, mossák ki a ruhájukat, amit kint viseltek, majd mossák meg újra a kezüket.

Címlapkép: Getty Images