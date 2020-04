A nap, amikor újraindul Európa motorja - Már dübörög a kontinens legnagyobb autógyára

Szimbolikus esemény történt ma, újraindult a gyártás a legnagyobb európai autógyárban, a több mint 6 négyzetkilométeren elterülő, több mint 60 ezer dolgozónak munkát adó wolfsburgi Volkswagen-üzemben. De nem csak a Volkswagennél, hanem más gyártóknál is fokozatosan, részlegesen, de elindul a gyártás a következő napokban. Összegyűjtöttük, milyen lépésekkel nyitnak ki újra az autógyártók Európában.

Volkswagen

A világ legnagyobb autógyártója is fokozatosan indította be gyártását, és mostanra eljutottak oda, hogy ma megkezdte a termelést a legnagyobb európai autógyár is, a wolfsburgi Volkswagen-üzem. A gyárban 8 ezer munkás kezdte meg ma az autógyártást, első körben a konszern egyik legfontosabb modellje, a Volkswagen Golf gördül majd le a következő napokban a gyártósorokról, később jön majd ehhez a Tiguan és a Touran, a tervek szerint ezen a héten 1400, a következő héten pedig 6000 autót készítenek Wolfsburgban, ahol ezen a héten a kapacitások 10-15, jövő héten pedig 40 százalékán üzemel majd a gyár, ahol a csúcson akár 3000 autó is elkészülhetett naponta. A munka egyelőre egy műszakban folyik majd. A konszern vezetése arra számít, hogy nagyjából 3 hét kell ahhoz, hogy ismét normálisnak mondható mederben folyjon a termelés.

Forrás: Alexander Koerner/Getty Images

Európa legnagyobb autógyárának újraindítása fontos szimbólum a dolgozóinknak, az autókereskedőinknek, a beszállítóinknak, a német gazdaságnak és Európának is,

mondta Andreas Tostmann, a Volkswagen gyártásért felelős vezetője.

Nagyon fontos lépés ez, hiszen csak Alsó-Szászországban közel 100 ezren dolgoznak közvetlenül vagy közvetve a Volkswagennek.

A wolfsburgi üzem előtt a Volkswagen már több más üzemében is elkezdte a gyártást, az alkatrészeket gyártó üzemekben, Braunschweigban, Kasselben, Salzgitterben és Hannoverben már április elején elindult a gyártás, az autógyártás pedig április 20 óta folyik Zwickauban és Pozsonyban, április 23 óta pedig Chemnitzben. A zwickaui gyártás elindulása azért is kiemelten fontos a konszernnél, mert itt gyártják a vállalat elektromos autóinak új generációjából a legfontosabbat, az ID.3-at, aminek az eladásai többek között a flottaszintű károsanyag-kibocsátási szabályoknak való megfelelés szempontjából is kritikusak.

Ezen a héten nem csak a központi gyárban, de más operációkban is felpörög a gyártás, ma indult Hannover és Emden, de a konszern elindítja a termelést Portugáliában, Spanyolországban, Oroszországban, Dél-Afrikában és Dél-Amerikában is, május 3-án pedig indul a gyártás az amerikai Chattanooga-i üzemeben is. Nem csak az üzemek, de a konszern autóit értékesítő kereskedések is egymás után nyitnak ki, a németországi kereskedések közel 70 százaléka már üzemel.

A koronavírus-járvány miatt különleges intézkedéseket is foganatosítottak a Volkswagen üzemeiben, a dolgozóknak mérniük kell a testhőmérsékletüket, és a ruházatukat a VW öltözői helyett otthon kell átvenniük, hogy elkerüljék a tumultust az üzemekben. Az üzemek padlóján jelölések figyelmeztetnek arra, hogyan tarthatják be a dolgozók a társadalmi távolságtartás szabályait, és hogyan tarthatják a legalább 1,5 méteres távolságot egymástól, és extra időt szánnak arra, hogy a munkások fertőtleníthessék a munkaeszközeiket.

A német autóipar hétfőn visszatért! Mi a Volkswagennél arra használtuk az 5 hetes leállást, hogy felkészüljünk a gyártás újraindítására,

mondta Bernd Osterloh, a VW üzemi tanácsának vezetője.

BMW

A BMW is elkezdi fokozatosan felfuttatni a gyártását, az autóiban használt motorok gyártása ma kezdődik el, az autógyártó üzemek pedig a következő hetekben kezdik meg a termelést. A BMW a berlini motorgyárát, a brit, goodwoodi, és az amerikai, spartanburgi üzemét jövő hét hétfőn, május 4-én indítja el, a további menetrend pedig a kereslettől függ, de az eredeti tervek alapján május 11-én, vagyis 2 hét múlva elindulhat a gyártás a németországi Dingolfingben és a mexikói San Luis Potosiban lévő üzemben. Más német gyárak, így a lipcsei és a regensburgi, valamint a dél-afrikai, Rosslynban lévő üzem egy műszakkal május 18-án startolhat. A kínai, shenyangi üzem már február 17 óta termel.

BMW Dingolfing Forrás: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images

Daimler

A német autógyártó is több ütemben indítja a gyártást. Múlt hét hétfő óta működik a wörthi teherautógyár, ahol az Antos, az Arocs, az Atego, az Econic és az Unimog gyártása is elindult, folyik a gyártás a guggenaui gyárban is, ott alkatrészeket gyártanak, egyelőre azonban csak a teherautókhoz, mert a rastatti személyautógyár csak május 4-én kezdi meg a működését, és ott is csak fokozatosan pörgetik fel a gyártást. Sindelfingenben és Brémában is indul a gyártás, mint ahogy ma indul a termelés az amerikai, Tuscaloosában lévő SUV-gyárban, ahol március 23-án állították le a gyártást, miközben a dél-karolinai, Charlestonban lévő üzem továbbra is zárva marad. A kecskeméti Mercedes-üzemben április 28-tól indul a gyártás.

Daimler Rastatt Forrás: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg via Getty Images

Renault, PSA

A Renault is a fokozatosság híve, a múlt héten már részlegesen elindították a gyártást három, motorokat és alkatrészeket gyártó francia üzemben (újraindult a cleoni motorgyár, és a Párizs melletti, flinti üzem, de utóbbiban egyelőre a dolgozók negyede vette fel a munkát), korábban pedig már elindult a gyártás a cégcsoport spanyol, portugál, marokkói és orosz gyárában.

A PSA, amelyhez nem csak a Peugeot és a Citroen, de az Opel és a Vauxhall márka is tartozik, egyelőre kivár azzal kapcsolatban, mikor indulhatnak újra az európia üzemek. A várakozó álláspont oka az, hogy a konszern el akarja kerülni azt, hogy az üzemek újraindításával készletre gyártsanak, előbb megvárják, hogy kinyissanak a kereskedések, és lássák a valós keresletet. A PSA arra készül, hogy idén 25 százalékkal zsugorodik az európai autópiac, de felkészültek 50 százalékos zuhanásra is az újautó eladásokban.

A PSA-nál és a Renaultnál összesen 1,38 millió autó áll készleten, vagyis a gyártás újraindítása nélkül is lenne mit leépíteni.

PSA-üzem Forrás: Michele Tantussi/Getty Images

Aston Martin

A brit autógyártó valamivel óvatosabb, mint a német konszernek, az Aston Martin walesi, St Athan-i üzemét május 5-én indítanák újra, az angliai, központi, Gaydonban lévő üzem csak később kezdi meg a gyártást.

Aston Martin üzem, Gaydon Forrás: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

FiatChrysler

Ma indítja el a gyártást az olaszországi, Sevelben lévő üzemében az autógyártó, egyelőre az a cél, hogy 70-80 százalékos kapacitáskihasználtságon működjön az üzem.

Fiat üzem, Sevel Forrás: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Jaguar Land Rover

Az autógyártó is az óvatosabbak közé tartozik, az ausztriai Solihullban és a szlovákiai üzemben is csak 3 hét múlva, május 18-án indulhat el a gyártás.

Jaguar üzem Forrás: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Volvo

A kínai tulajdonban lévő svéd autógyártó a múlt hét hétfőn, április 20-án kezdte meg a termelést a svédországi, torslandai üzemben, és aznap elindult a belgiumi, genti üzemben is a gyártás, igaz, csak erősen korlátozott kibocsátással, és elkezdtek kinyitni a vállalat svédországi irodái is, ahová az alkalmazottak egy része visszatért a home office-ból. A cég amerikai, sél-karolinai üzeme május 11-én kezdheti meg a termelést.

Volvo Torslanda üzem Forrás: Anna Mutter/Fotogloria/Universal Images Group via Getty Images

Mi a helyzet Magyarországon?

Közel két hete, április 14-én érkezett bejelentés-cunami a magyarországi autógyárak újraindításáról, akkor tudtuk meg, hogy milyen ütemezéssel indulnak újra a hazai autóipari üzemek:

