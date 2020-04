Ismét kezd összeomlani az olaj ára

Egyre nagyobb, már közel 20 százalékos esésben a WTI jegyzése, a Brent jóval kisebb mínuszban. hamarosan lejár a júniusi Brent kontraktus, azonban több okból sem várható az előző heti pánikhoz hasonló anomália, azonban a júniusi WTI esetén akár visszatérhetnek a korábban tapasztalt negatív árak.

Egyre nagyobb esésben az olaj ára a nap folyamán, a WTI már 18 százalékot veszített az értékéből, míg a Brent csupán hat százalékot esett eddig. A WTI esetén ami érdekes, hogy az átlagosnál alacsonyabb a forgalom a júniusi kontraktusban, mivel a piaci szereplők a negatív árak után elkezdtek diverzifikálni a távolabbi lejáratok között, hogy kisebb kitettséggel rendelkezzenek, ha esetleg a júniusi leszállítású WTI árfolyama is negatívba fordulna. Azonban az alacsonyabb kereskedési volumen viszont nagyobb áringadozásokhoz vezethet, így továbbra is készüljünk fel, hogy extrém dolgokat láthatunk majd az olaj árában.

A Brent júniusi leszállítású kontraktusa csütörtökön jár le, azonban ebben az esetben nem kell félni attól, hogy hasonló folyamatok ismétlődhetnek meg, mint április 20-án és 21-én a májusi leszállítású WTI kontraktus esetén, ugyanis

a Brentnél pénzügyi elszámolás történik csak, nem fizikai leszállítás, mint a WTI esetén, ezért a vevők nem tudnak úgy beszorulni a fizikai tárolói kapacitások hiányának következtében.

Romokban az Egyesült Államok gazdasága, mely nem segíti az olajpiac talpra állasát sem, március közepe óta 26,5 millió amerikai folyamodott munkanélküli segélyért, és a gazdaság 40 százalékkal zsugorodhat a második negyedévben.

Elemzők szerint hatalmas a túlkínálat az olajpiacon, és június után kerülhet valamelyest egyensúlyba a piac, miután a keresleti oldal magához térhet. A folyamatot segítheti az OPEC+ május elsejétől hatályos 9,7 millió hordó/napos termelés-csökkentése.

Címlapkép: Citizen of the Planet/Education Images/Universal Images Group via Getty Images