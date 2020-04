Egy ország, amelyik felszámolta a koronavírust – Itt van, hogy csinálták

Gyors intézkedések, szigorú korlátozások, sok tesztelés, és a tudományra való támaszkodás, nagyjából így foglalható össze Új-Zéland sikerének titka, amivel elérték, hogy mostanra már csak néhány újabb fertőzöttet regisztrálnak naponta az országban.

Több hétig tartó komoly korlátozó intézkedések után Új-Zéland elérte ambiciózus célját, hogy felszámolja a koronavírus terjedését. Az elmúlt napokban az új regisztrált fertőzöttek száma már csak egy számjegyű volt, tegnap pedig más csak egy új fertőzöttről számoltak be az országban.

Elértük a célunkat, hogy felszámoljuk a koronavírus terjedését, ami nem azt jelenti, hogy nullára csökkentsük a fertőzések számát, hanem azt, hogy tudjuk, hogy honnan származnak az új fertőzések,

mondta Ashley Bloomfield, egészségügyi főigazgató.

Bloomfield ehhez hozzátette, hogy április 1-je óta csupán egy olyan eset volt, amivel kapcsolatban a hatóságok továbbra is keresik a fertőzés forrását.

A tegnapi nap volt az utolsó abban a közel 5 hétben, amikor komoly korlátozó intézkedéseket foganatosítottak Új-Zélandon azért, hogy megállítsák a koronavírus-járvány terjedését.

Ez volt Új-Zéland modernkori történetének legszigorúbb korlátozása,

mondta erről Jacinda Ardern, az ország miniszterelnöke.

Jacinda Ardern Fotó: Hagen Hopkins/Getty Images

Mától több korlátozáson is lazítanak Új-Zélandon, ami azt is jelenti, hogy újabb 400 ezer lakos térhet vissza dolgozni, és az ország gazdaságának 75 százaléka működik majd, és újra lehet majd szűk körű temetéseket tartani.

A Johns Hopkins Egyetem statisztikái alapján Új-Zélandon 19-en haltak meg a járványban és 1472 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, akik közül 1214-en, vagyis a fertőzöttek 82 százaléka meggyógyult, közölte kedden az ország egészségügyi minisztériuma.

És, hogy hogyan kezelte az ország a járványt ilyen sikeresen?

Egyrészt Új-Zélandot segítette az, hogy a járvány relatíve későn érkezett meg az országba, az első esetet február 28-án regisztrálták, több mint egy hónappal később, mint ahogy például az Egyesült Államokban az első fertőzöttet regisztrálták, vagyis az országnak volt ideje felkészülni,

másrészt a szigetország relatíve elzárt, kevés a tranzitútvonal, ami az országon halad keresztül,

de a siker nagyrészt annak is betudható, hogy azt a receptet követték, amit más, a védekezésben sikeres ország is: gyors intézkedések, szigorú korlátozások, sok tesztelés, és az ország vezetése az intézkedések meghozatalában nagyban támaszkodott a tudományra.

Mint más országoknak, Új-Zélandnak is voltak arról modelljei a járvány kitörése előtt, milyen pusztító hatással járhat a vírus, amennyiben nem tesznek ellenintézkedéseket, ezért az ország relatíve gyorsan lépett.

Március 14-én, amikor a miniszterelnök bejelentette, hogy mindenkinek, aki az országba érkezik, 2 hetes önkéntes karanténba kell vonulni, az intézkedés még az egyik legszigorúbb volt a világon, ráadásul akkor még csak 6 fertőzöttet tartottak nyilván az országban.

A következő lépés az volt, amikor március 19-én megtiltották a külföldiek belépését az országba, még akkor is csak 28 fertőzöttet regisztráltak Új-Zélandon.

Március 23 gyakorlatilag lezárták az országot, még akkor is csak 102 regisztrált fertőzött volt az országban, haláleset pedig nem történt a koronavírus miatt.

Hogy miért hoztak ilyen gyors és drasztikus lépést Új-Zélandon?

Egyrészt azért, mert az ország fontos kiindulópont csendes-óceáni szigetek felé, ezért az ország vezetése úgy gondolta, hogy felelőssége van abban, hogy megvédje a szomszádait,

de az is igaz, hogy Új-Zélandon kevés a betegellátásra szolgáló kórházi ágy, ezért is kellett gyorsan ellaposítaniuk a járványgörbét.

A drasztikus korlátozásoknak köszönhetően Új-Zélandon egy fertőzött csupán 0,4 másik embert fertőz meg, miközben globálisan a transzmissziós ráta 2,5 körül van.

Az új-zélandi siker egyik eleme az, hogy gyorsan felpörgették a koronavírus-tesztelést: eddig 126 066 tesztelést végeztek el, a lakosság arányában jóval többet, mint több európai ország,

jelenleg képesek arra, hogy naponta 8000 tesztelést végezzenek el.

A siker másik eleme, a teszteken belül alacsony azoknak az aránya, amelyek pozitív eredménnyel zárulnak, ami azt mutatja, hogy kevés olyan eset van, ami radar alatt marad.

Hogy mit hozhat a jövő Új-Zélandon? Bár most úgy tűnik, hogy az elmúlt néhány hét egy igazi sikertörténet a koronavírus elleni küzdelemben, az elért sikerek mégsem jelentik azt, hogy az ország gyorsan visszatérhetne a járvány előtti régi kerékvágásba, gyakorlatilag még mindig le van zárva az ország, és sokaknak még mindig otthon kell maradniuk. Az ország miniszterelnöke szerint a járvány elleni küzdelem tovább tart, egészen addig, amíg nincs hatékony védőoltás a koronavírus ellen, ráadásul nem csak a járvány, de a korlátozások gazdasági hatásai ellen is küzd az ország. Az ország gazdaságának egyik legfontosabb pillére a turizmus, amely súlyos károkat szenvedett el, külföldiek pedig továbbra sem léphetnek be az országba, és a külföldről hazatérő új-zélandiaknak még mindig legalább 2 hetes karanténba kell vonulniuk. Már vizsgálják annak a lehetőségét, hogy Új-Zéland és Ausztrália megnyissa egymás felé határait, de lépéseket még nem tett ebbe az irányba a két ország. A pénzügyminisztérium legjobb forgatókönyve alapján is 13 százalékra emelkedhet a munkanélküliségi ráta.

Mindent megteszünk azért, hogy az egészségügyi hatásokhoz hasonlóan a gazdasági hatásokat is leküzdjük,

mondta Ardern.

(CNN)

Címlapkép: Hagen Hopkins/Getty Images