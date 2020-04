Minden ötödik startupra pozitív hatással van a vírusválság

Startup Krízis kérdőívet készített a Design Terminal (DT). Az anonim kérdőívvel azt mérték fel, hogyan, milyen területeken érinti őket a pandémia okozta krízis, milyen támogatásra van szükségük a startupoknak ezekben az időkben. A végső cél, hogy megtudják, mi kerüljön abba a „túlélő csomagba”, amely segítheti a vállalkozásokat a továbbiakban: a kérdőívre 22 országból 240 válasz érkezett.

A szakemberek rákérdeztek többek közt arra, van-e olyan aspektusa a krízisnek, ami pozitívan érintheti, érintette a startupokat, és arra is, milyen életmentő lépéseket tettek eddig önmaguk megóvása és a közösségek érdekében, valamint arra is, hogyan látják a jövőt. A kitöltések leginkább a Kelet-Közép Európai régióból érkeztek, de akadt válaszoló Olaszországból, Indiából, Barbados-ról, Ugandából, az Egyesült Királyságból, Oroszországból, Franciaországból és Chiléből is.

A kutatás konklúziói segítik a szervezőket abban, hogy célzott és a jelenleg leghasznosabb képzési tervet állítsanak össze Közép-Európa első Virtuális Mentorprogramjában résztvevő csapatok számára. A korábbi években már több mint ötven startupot támogatott a program, mely most az online térbe költözik.

A kutatás főbb megállapításai

A válaszadók 25%-a úgy látja, hogy számára a krízis lehetőség. A cégek a vírus hatására többet, nagyobb koncentrációval, hatékonysággal dolgoznak, leginkább remote módban. A helyzet megengedi számukra, hogy „out of the box” gondolkodjanak, szolgáltatásuk, termékük iránt megnőtt a kereslet.

Természetesen több cégnek jelenleg a fő célja a csőd elkerülése. Ehhez különböző, a megszokottól eltérő stratégiákat kell kidolgozniuk. A kiadások csökkentése mellett webshopokat indítanak, később beváltható kuponokat árusítanak, szélesítik a portfóliókat, e-learning felületek segítségével továbbképzik magukat és a kollégákat.

A startupok jelenleg leginkább a finanszírozás terén szorulnak segítségre. Ezt követi a marketing és a sales, majd a leadership. Bár a válaszokból az derül ki: jól látják, miszerint a likviditás biztosítása elsődleges, ennek ellenére kevesen foglalkoznak a költségcsökkentéssel, irányváltással, árbevétel növeléssel, válságterv készítésével. Legfontosabb feladat a fenntarthatóság megőrzése, mely az árbevétel-költség reláció összehangolásával, a jövőkép tényekkel való folyamatos összehangolásával érthető el. A cégek 78%-a azt állította, hogy a vírushelyzet a fejlődésüket negatívan befolyásolta, 22% viszont pozitív hatásról számolt be.

A legfőbb problémák:

Eladás hiánya, a megrendeléseket törölték;

A személyes találkozások hiánya befolyásolja az eladásokat;

Az új szerződések hiánya, nincs új ügyfél, potenciális vásárló;

Csökkent a havi bevétel;

Ezek leginkább a saleshez és bevételhez kapcsolódnak. Nagyon kevés válasz utalt arra, hogy a munkaerő hiánya vagy a termékfejlesztés megtorpanása lenne a közvetlen hatás.

A legtöbb cég attól fél leginkább, hogy kiapadnak a pénzügyi forrásai.

A cégek egyharmada látja a távmunka pozitív aspektusait, hiszen van idejük azokra a dolgokra, amikre korábban nem volt. Leginkább a termék designjára, ütemterv pontosítására, a termék összetevőiben, jellemzőiben való elmélyedésre és így tovább. Ebben lehet nekik segítséget nyújtani.

A startupok a legnagyobb aggodalmat egy potenciális pénzügyi krízis kapcsán érzik (65%), ezután jön a sorban a pénzügyi támogatás hiánya, 11%-kal. A bevétel csökkenése miatt a legtöbb cégnek segítségre van szüksége, a startupok 76%-a keresi a financiális támogatást.

Azok a területek, amikben leginkább elveszettnek érzik magukat a pénzügy, a befektetések, a sales, marketing és a vezetői stratégiák. Ez azt jelenti, hogy arra fókuszálnak leginkább, hogy hosszú távon biztosítsák a vállalkozásuk továbbélését.

A legtöbb válaszadó felismerte, hogy itt az ideje, hogy termékeik online, otthoni kihasználására koncentráljanak.

Azok, akik egy olyan piaci szegmensben vannak, ahol a digitalizáció gyenge, felismerték ezt a problémát, és megpróbálták a termék ütemtervét ebbe az irányba terelni. Szinte minden pozitív válasz az online irány fokozásáról szól, mint például az e-kereskedelem, az e-marketing, vagy az elektronikus oktatás.

A DT a befektetőket is megkérdezte: összefoglalva elmondható, hogy a vírus természetesen őket is érinti, de minden startup esetét külön-külön kezelik, értékelik, és a legjobb döntésekre törekednek. Az új befektetések esetében megjósolható visszaesés, de a befektetések nem fognak leállni, és a piac hamarosan talpra áll.

