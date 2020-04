Részvénybe fektetnél? Nézd meg, mit gondol erről 107 profi!

A legvonzóbb befektetési eszköz a részvény, az amerikai és a feltörekvő piaci részvénypiacok teljesíthetnek a következő egy évben a legjobban, a szektorok közül a technológia a legvonzóbb, az egyedi részvények közül pedig többek között az Amazon és a Microsoft a nagy kedvenc, derült ki a Barron’s felméréséből, amiben 107 nagybefektető vett részt. A profi befektetők úgy látják, hogy sok kihívás áll előttünk, a munkanélküliek számának emelkedését, a gazdasági teljesítmény jelentős visszaesését, és az eddig még vakcinával vagy különböző készítményekkel nem kezelhető koronavírus áldozatait említik a felmérésben, ennek ellenére alapvetően optimisták a gazdasági kilábalást és a részvénypiaci kilátásokat illetően.

A Barron’s rendszeresen megkérdezi a nagybefektetőket (big money) arról, hogy hogyan látják a gazdaság és a tőkepiacok jelenlegi helyzetét, és hogyan értékelik a kilátásokat. Most elkészült a legfrissebb poll, amiben 107 nagybefektető vett részt, akik kifejezetten optimisták voltak az amerikai gazdaság és a részvénypiacok kilátásaival kapcsolatban is. A profik idén még látnak kihívásokat, példaként a munkanélküliek számának emelkedését, a gazdasági teljesítmény jelentős visszaesését, és az eddig még vakcinával vagy különböző készítményekkel nem kezelhető koronavírus áldozatait említve, jövőre azonban a gazdaság élénkülését és további részvénypiaci emelkedést jeleznek előre.

A legnagyobb bizonytalanságot továbbra is az okozza, hogy milyen mély, és milyen hosszan tartó lesz a globális járvány, ugyanis ez az, ami meghatározza, hogy mennyi ideig tart a társadalmi távolságtartás, és hogy mennyi ideig nem indíthatók újra a nem feltétlenül szükséges (nonessential) gazdasági egységek, vállalkozások, ráadásul továbbra is úgy tűnik, hogy vakcina jó esetben is csak 1-1,5 év múlva lesz elérhető a koronavírus ellen. A megkérdezettek több mint harmada szerint a járvány további terjedése a legnagyobb kockázat az amerikai részvénypiacokra a következő egy évben.

A megkérdezettek több mint fele szerint a jelenlegi szinteken az amerikai részvények alulárazottak, csak a megkérdezett 107 profi befektető ötöde gondolja azt, hogy drágák a részvények, több mint negyedük szerint fair az árazás.

A 107 profi befektetőnek csupán 20 százaléka pesszimista a az amerikai részvényekre idén, 39 százalékuk viszont optimista. 2021-re pedig a megkérdezettek 83 százaléka optimista, és csupán 4 százalékuk pesszimista.

Az optimista várakozások szerint a jelenlegi szintekről (múlt hét pénteki záróárak) a Dow Jones idén még 4 százalékot emelkedhet, jövő június végére pedig 15 százalékkal lehet feljebb, az S&P 500 pedig idén év végéig 1 százalékot csökkenhet, jövő év június végére pedig 9 százalékkal lehet feljebb, vagyis még az optimista forgatókönyv szerint sincsen sok tere idén a részvénypiacok emelkedésének a profik szerint, viszont jövőre jöhet egy nagyobb rali. A pesszimista forgatókönyv szerint azonban jövő június végéig 15-16 százalékkal kerülhetnek lejjebb a fontosabb amerikai benchmarkok.

Egyébként a megkérdezett profik nem tétlenkedtek az elmúlt hetekben, a válaszadók kétharmada nettó vevő volt az amerikai részvénypiacon, csupán harmaduk válaszolta azt, hogy még adta a részvényeket az elmúlt egy hónapban.

És, hogy mibe érdemes most fektetni? A profik szerint az elmúlt hetek árfolyamemelkedése ellenére még mindig a részvények a legvonzóbbak, a megkérdezettek 15 százaléka a kötvényeket, 8 százalékuk pedig az aranyat említette a kedvenc eszközeként.

A megkérdezett profik közel kétharmada szerint az amerikai részvénypiac fog legjobban teljesíteni a következő egy évben, a nagybefektetők közel hatoda szerint a feltörekvő piacok is jó teljesítményt nyújtanak majd, a profik közül kevesen fogadnak arra, hogy az európai vagy a japán részvénypiacoktól kellene várni a legjobb teljesítményt. És, ha már az amerikai részvénypiac: az S&P 500 index szektorai közül a profik szerint a legvonzóbb a technológiai szektor, a legkevésbé pedig az energiaszektort szeretik a nagybefektetők. Az egyedi cégek közül a kedvencek: Amazon, Microsoft, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Chevron. Ez persze nem jelenti azt, hogy olcsók is lennének ezek a részvények, a leginkább túlértékelt részvények listáján is feltűnik az Amazon, mellette még a Boeinget, a Netflixet, a Teslát és a Zoomot említették a profik.

És, hogy mi várható év végéig a tőkepiacokon? A nagybefektetők válaszai alapján idén év végén az olaj a mostaninál jóval magasabban, 32,41 dolláron állhat, az arany árfolyama nagyjából ott lesz, mint most, 1706 dollárra várják a profik, a félelemindexnek is nevezett VIX pedig tovább csökkenhet, 29,2 ponton állhat idén év végén.

Idén novemberben elnökválasztást tartanak az Egyesült Államokban, a megkérdezett profi befektetők 56 százaléka szerint Donald Trump nyer majd, a profik 39 százaléka szerint pedig Joe Biden lesz a befutó. A válaszadók 79 százaléka szerint a részvénypiacoknak Trump lenne a jobb elnök, a gazdaságnak pedig a profik 66 százaléka szerint a mostani elnök tenne jobbat. A válaszadók 30 százaléka szerint idén 10 százalékos GDP-visszaesés jön az Egyesült Államokban, de 8 százalék szerint 20 százaléknál is nagyobb lehet a gazdasági visszaesés. Csak a megkérdezettek 37 százaléka számít arra, hogy már az idei 3. negyedévben növekedésnek indul az amerikai gazdaság, 46 százalék arra számít, hogy csak az idei negyedik negyedévben.

Címlapkép: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images