Szélmalomharc a tőzsdéken, ezekre a jelekre érdemes figyelni

Ismét esik az olaj, a gyorsjelentési szezon pedig tovább dübörög, ahol senki sem számít igazán jó hírekre. Viszont ez sem elég hozzá, hogy megálljt parancsoljon a ralizó részvényeknek, amelyeket a gazdaság újranyitásával kapcsolatos várakozások és a Fed esetleges újabb élénkítő intézkedéseihez fűzött remények fűtenek.

A központi bankokba vetett hit nagy szerepet játszott a részvénypiacok márciusi mélypontról való meredek emelkedésében és abban, hogy a befektetők továbbra a befektetések ilyen formáját válasszák, mondta el Jim Bianco, a Bianco Research elnöke a MarketWatch-nak. Bianco egy Twitter bejegyzésben említette meg, hogy a Robinhood nevű ingyenes kereskedési platformot használók még a múlt havi nagy zuhanás alatt sem hagyták abba a részvényvásárlást.

Throughout the entire decline and recovery, buy stocks until your hands bleed.The Fed is bailing everything out. What more do you need to know?(Robinhood accounts that hold SPY and QQQ) pic.twitter.com/iOQGQUUKLy