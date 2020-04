A Deutsche Telekom nem vár a német kormányra, együttműködik a Huaweijel az 5G-hálózat építésében

Komoly vita alakult ki arról a nyugati világban, hogy szabad-e az 5G-hálózatok kiépítésénél a Huawei eszközeit is használni, sokan ugyanis komoly adatbiztonsági kockázatokra figyelmeztetnek a kínai gyártó bevonása miatt. A Handelsblatt úgy tudja, hogy a legnagyobb európai távközlési vállalat, a Deutsche Telekom is együttműködik a hálózat kiépítésében a Huaweijel.

A német kormány még mindig nem döntött arról, hogy engedélyezi-e, hogy a németországi 5G-hálózatban a Huawei eszközeit is használják.

A szolgáltatók azonban már előre mentek a témában:

A Telefonica Deutschand tavaly decemberben jelentette be, hogy a Nokiával és a Huaweijel együttműködve építi az 5G-hálózatát,

A Vodafone Németországban az Ericsson és a Huawei eszközeivel fejleszt 5G-hálózatot.

És most úgy tűnik, hogy a Deutsche Telekom is lép: a távközlési cég eddig kivárt a témában, de a Handelsblatt úgy tudja, hogy a legnagyobb európai távközlési cég jelezte a német belügyminisztériumnak, hogy együttműködne a Huaweijel. A belügyminisztérium a DT döntését kritikusnak tartja.

Sokan egyébként úgy gondolják, hogy a Huawei eszközei olyan fejlettek és a versenytársak termékeihez képest annyival olcsóbbak is, hogy a kínai gyártó gyakorlatilag megkerülhetetlen az 5G-hálózatok fejlesztésében, a versenyben pedig semelyik szolgáltató nem szeretne lemaradni, ezért is működnek együtt sokan a Huaweijel.

Az egyébként továbbra is fontos kérdés, hogy milyen eszközöket szállít a Huawei az 5G-hálózatokhoz, a Vodafone idén februárban jelentette be, hogy lecseréli az európai hálózatában a Huaweitől származó maghálózati eszközöket. Ez a Vodafone magyarországi operációját is érinti, itt ugyanis a korábbi, és a legfrissebb 5G-s hálózatban is a kínai gyártó maghálózati eszközei vannak.

Címlapkép: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images