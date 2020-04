A világ legnagyob autógyártóját is alaposan megtépázta a koronavírus-járvány

Bár az év első két hónapja még relatíve erős volt, márciusban beütött a válság, ami alaposan megütötte a Volkswagent is. A konszern vezetése arra számít, hogy a koronavírus-járvány az egész évre rányomja a bélyegét, és bár pontos számokat nem tudnak mondani, szinte minden mutatóban romlás jön 2020-ban.

Jelentős hatással volt a Volkswagen csoport működésére a koronavírus-járvány az idei első negyedévben, amire válaszként több intézkedést is hozott a konszern, hogy kordában tartsák a költségeket, biztosítsák a likviditást. A cégcsoport egymás után nyitja újra gyárait világszerte, múlt hét óta pedig a vállalat autókereskedései már Németországban is nyitva vannak, a dolgozók és a beszállítók, partnerek egészségét szem előtt tartva igyekeznek újra működésbe hozni a vállalatot.

23 százalékkal kevesebb, az egy évvel korábbi 2,6 helyett csak 2 millió járművet szállított ki az idei első negyedévben a Volkswagen konszern.

A konszern árbevétele 8 százalékkal 55 milliárd euróra csökkent, az üzemi eredmény 81 százalékkal 904 millió euróra zuhant, az üzemi marzs 6,4-ről 1,6 százalékra zsugorodott. Itt érdemes megjegyezni, hogy egy évvel korábban még 1 milliárd euróval terhelte az üzemi eredményt a dízelbotrány, most pedig nem volt ilyen tétel, vagyis, hogy az egyébként nyomott eredményhez képest is alaposan visszaesett a vállalat operatív eredménye, amit a nyersanyagfedezeti pozíciókon elért veszteség is nyomás alatt tartott. Az adózott eredmény 83 százalékkal 517 millió euróra esett.

Az autógyártó divízió nettó cash flowja 4,5 milliárd euróval romlott, az idei első negyedévben -2,5 milliárd euró volt, a nettó likviditás a tavaly év végi 21,3 milliárd euróról idén március végére 17,8 milliárd euróra csökkent.

A menedzsment arra számít, hogy a koronavírus-járvány miatt a konszern eladásai jóval a tavalyi alatt alakulnak idén, kockázatot jelent még az élesedő verseny, a volatilis nyersanyag- és devizaárfolyamok, és a szigorodó károsanyagkibocsátási szabályoknak való megfelelés. A konszern bevétele 2020-ban jóval a 2019-es alatt alakulhat, az üzemi eredmény is jelentősen elmarad a tavalyitól, de a cégvezetés szerint operatív szinten pozitív lehet az eredmény. Annak ellenére, hogy a vállalat igyekszik lefaragni a költségeket, a capex/bevétel hányados főként a jelentősen visszaeső bevételek miatt a tavalyi felett alakulhat. A nettó cash flow is elmarad a 2019-estől, a készpénzáramlást a csökkenő kereslet, a dízelbotránnyal kapcsolatos kifizetések és M&A költések is nyomás alatt tartják majd, ezek következtében a nettó likviditás is csökken majd. A ROI a cégvezetés által megcélzott 9 százalék alatt alakul majd.

A Volkswagen árfolyama idén 29 százalékot esett.

