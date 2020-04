Itt van, milyen munkaerőt keresnek Magyarországon koronavírus-járvány alatt

A járványhelyzet hatása szektoronként és az álláshirdetések tekintetében is eltérő mértékben mutatkozik meg, míg a HR területe és a munkavállalókkal folytatott kommunikáció minden eddiginél fontosabbá vált. A Jófogás ezért megkérdezte stratégiai partnereit, a Tesco Magyarországot, a Unix-et, a Trenkwaldert és a JCDecaux-t arról, hogy miként alkalmazkodnak a fennálló körülményekhez és milyen döntéseket kellett meghozniuk.

A Jófogás több stratégiai partnerrel együttműködve, jelenleg közel 7200 betöltendő pozíciót hirdet, amelyek 90 százaléka kékgallérosok toborzására szolgál. A járvány miatt kialakult válsághelyzet minden vállalatot alkalmazkodásra és olykor nehezebb döntések meghozatalára is kényszerített, hiszen a szakmai munkaerőre bizonyos kiemelt szektorokban (pl. kiskereskedelem, élelmiszeripar, logisztika) az eddiginél is nagyobb szükség van, azonban sok esetben a költségeket is racionalizálni kell. A körülmények szabta korlátokat minden cég másképp kezeli.

Palocsay Géza, a Jófogást működtető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezetője: Azt látjuk a piacon, hogy a kékgalléros toborzás nem állt le teljesen, hanem inkább egy átrendeződésen ment keresztül. Egy hónappal ezelőtthöz képest a Jófogás „Állás” kategória látogatottsága 29 százalékkal nőtt, ami egyértelműen a kereslet növekedését mutatja, az adatbázisunk pedig mindössze 21 százalékkal csökkent, ami a piaci szereplőkkel összevetve nagyon jó aránynak mondható, hiszen van, ahol közel 50 százalékos visszaesésről is beszélhetünk.

A leginkább keresett pozíciók nálunk jelenleg a futár, a raktáros, a biztonsági őr és a takarító munkatársak.

A Jófogás olyan multinacionális partnerekkel működik együtt, mint például a JCDecaux, a Trenkwalder, a Unix és a Tesco Magyarország, akikben közös, hogy a Jófogás oldalán toboroznak munkaerőt. A HR szakmát és a munkaerő-megtartást is érintő átalakulásról ezért a Jófogás a cégek illetékes vezetőit is megkérdezte.

A nagyvállalatok a válaszok alapján arra törekszenek, hogy minden áron megtartsák az értékes munkaerőt, így a kevésbé kedvező, de szükséges intézkedések mellett a dolgozói jólétet (well-being), és – ahol lehetséges – az otthoni munkavégzés egészséges körülményeinek megteremtését, a játékos kapcsolattartást, és a sikeres jövőbeni „újrakezdést” is szem előtt tartják. Mindannyiuk számára nehézségekkel jár ez az időszak, a nagyvállalatok azonban óriási szerepet vállalnak a mindennapok formálásában, hiszen a stabil munkahely biztos anyagi hátteret ad, ami munkavállalói és egyben nemzetgazdasági létszükséglet is.

Címlapkép: Roberta Basile/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images