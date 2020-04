Komoly igazságosztó 48 óra előtt állunk

A vezető amerikai indexekben nagyon erős súllyal reprezentált öt technológiai behemót (Microsoft, Apple, Amazon, Google és Facebook) 48-49 órán belül teszi közzé idei első negyedéves gyorsjelentését. Emellé a FED ma este, az EKB pedig holnap délután tartja kamatdöntő ülését. Ez a híráramlási kombináció még békeidőben is szignifikáns és hetekig tartó indexmozgások kiindulópontja szokott lenni. Az elmúlt hetek sávozása után most vajon most merre mozdul meg az intézményi pénz? Ez április végének a nagy kérdése.

A koronavírus világjárvány brutális gazdasági leépítő hatásainak, illetve az erre legfőképpen a FED által adott egészen extrém monetáris lazítás következményeként őrült éve van eddig a részvénypiacoknak. Az év eleje úgy indult, hogy a technológiai szektor részvényeinek vezetésével a csillagos égbe emelkednek a részvényindexek és kialakulhat egy régen nem látott részvénypiaci buborék. Ebbe a helyzetbe érkezett meg derült égből villámcsapásként a koronavírus, ami világjárvánnyá válva 35-40 százalékos indexeséseket idézett elő, amely esések aztán március közepén-végén abbamaradtak és azóta főnixmadárként támadtak fel a vezető részvényindexek. Olyannyira, hogy például a vezető technológiai index, a Nasdaq-100 az elmúlt két hétben bizonyos napokon már pluszban volt a 2020-as évi teljesítményét tekintve. A következő ábrán ez a Nasdaq-100 technológiai index látható heti gyertyákkal 2017 és 2020 között:

Valahol döbbenetes látni azt, hogy a tavaly nyári (már akkor is élete csúcsát jelentő) szintekhez képest (zöld ellipszis) most (kék karika) nagyjából 10 százalékkal van feljebb ez az index. Ha a zöld nyíl által leírt mozgást követte volna ez a mutató, akkor egy szép lassú, 2017-eshez hasonló emelkedéssel is lehetne a mostani helyén ez a világ legerősebb indexe. Mintha nem is zárták volna karanténba szinte az egész világot az elmúlt hetekben.

Józan ésszel nehéz is bármit mondani a jelenlegi tőzsdei helyzetképre pláne, ha valaki hangsúlyosan nézi a vezető amerikai technológiai részvények mozgásait. Köszönhetően a tőzsdék öt hete tartó szárnyalásának, illetve a közben napvilágot látó szörnyen rossz gazdasági adatoknak, a befektetői társadalom totálisan két részre szakadt a jövőbeli árfolyampályák előrejelzésének tekintetében.

Az optimista táborjelszava: „Ne harcolj a FED ellen!”. Ezek a befektetők úgy gondolják, hogy egyáltalán nem számít, hogy mi történik a vállalatokkal és a gazdasági helyzettel 2020-ban. Mentőangyalként a FED majd úgyis legalább annyi pénzt pumpál a gazdaságba részvénypiacra, amennyi elegendő lesz ahhoz, hogy ne essenek a részvényárfolyamok. Ez az úgynevezett FED put.

A FED put és a vadállat üzemmód

Kevesen hitték volna, de az amerikai tőzsdék gyorsabban emelkednek idén, mint ahogy estek 2018 utolsó negyedévének a zuhanásában, és közel vannak ahhoz, hogy új csúcsokra érjenek. Az eladók szinte eltűntek, a FED támogató hozzáállásába vetett bizalom nem először fűti a befektetőket.

Röviden leírva a FED put annyit jelent, hogy amennyiben jön valamilyen gazdasági probléma és esni kezdenek a részvényindexek, akkor úgyis jön majd a FED és valamilyen monetáris lazító intézkedéssel sikeresen megtámasztja a piacokat. A befektetők pedig egyre inkább úgy látják, hogy Jerome Powell immár Alan Greenspan és Ben Bernanke kiváló tanítványaként viselkedik, azaz bármit meg fog tenni azért, hogy a befektetőknek ne kelljen félniük a medvétől.

Az „in FED we trust” táborral ellenkező oldalon álló – a 2010-es években totálisan megsemmisített és kiirtott – részvénypesszimista csoportosulás a koronavírus világjárvány következményeként újraéledt 2020-ban. Jelszavuk az, hogy: „Minden határon túl nem rugaszkodhatnak el a részvényárak a gazdasági valóságtól”. A pesszimista csoport szerint pedig a gazdasági valóság 1929-1933 óta nem nézett ki olyan rosszul mint napjainkban. Nem hisznek a világgazdaság V-alakú felpattanásában, sőt még sokan az L-alakban sem. Elhúzódó recessziót, depressziót jósolnak és végképp nem értik, hogy miképpen lehet ugyanott most az S&P 500 index, ahol a tavalyi nyarat töltötte. Az S&P 500 index idei éve napi gyertyákkal és alul a mögöttes részvényforgalommal ábrázolva így mutat:

A relatív nyugalom azonban már nem tart sokáig, ugyanis a híráramlást tekintve olyan 48 óra előtt állunk, ami békeidőben is képes drasztikus részvénypiaci mozgásokat generálni, nemhogy a mostani háborús hangulatban. Ezen 48 órás bikák és medvék közötti villámháborúnak a következők lesznek a legfőbb csatái (időpontok az amerikai tőzsdék nyitvatartásához képest):

Google gyorsjelentés – kedd piac után (Már megtörtént, 8 százalékos emelkedés a hírre, bika győzelem)

Boeing és Mastercard gyorsjelentés (szerda piac előtt)

FED ülés (szerda piac közben)

Microsoft és Facebook gyorsjelentés (szerda piac után)

EKB ülés (csütörtök piac előtt)

Apple, Amazon és Visa gyorsjelentés (csütörtök piac után)

És akkor még a GDP és munkanélküliségi adatokról nem is beszéltünk. A FED (és az EKB) ülés jelentőségéről külön nem is érdemes szólni egy olyan időszakban, amikor megmentőként tekint a világ ezen intézmény(ek)re. Az öt vezető technológiai részvénytársaság jelenlegi indexsúlya az S&P 500 indexben 20 százalék, míg a Nasdaq-100 indexben 45 százalék! Ritka, hogy ennyire egyszerre és ennyire fontos adatok lássanak napvilágot. A kimagasló befektetői figyelem vélhetően az elmúlt heteknél komolyabb forgalmat fog generálni az amerikai részvénypiacon. Ennél is fontosabb az, hogy ez a koncentrált jegybanki és vezető részvénytársasági kinyilatkoztatás gyakran hetekre meghatározza a részvénypiac irányát. A közelmúlt legalábbis ezt mutatja. Az alábbi ábrán az S&P 500 index látható heti gyertyákkal 2017 szeptembere és napjaink között:

Az elkövetkező 48 óra hírei egy részvénypiaci erőfelmérőhöz biztosítanak majd a befektetői társadalom számára muníciót. Az elmúlt hetekben visszafogott intézményi aktivitás – látva a múltbeli tapasztalatokat – komoly mozgást indikálhat bármelyik irányba.

Az elmúlt két hónapot nézve az a ritka helyzet következhet, amikor legalább néhány napra nem a koronavírussal kapcsolatos hírekre fókuszálnak majd a befektetők.

Jelen blogbejegyzés a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik a Concorde Csoport hivatalos álláspontjával.