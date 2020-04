13 benzinkútját zárta be Magyarországon a Shell

In English

13 kútjának működését függesztette fel átmenetileg a Shell, reflektálva az óriási csökkenésre az üzemanyag-felhasználásban. Sok helyen módosították a nyitvatartási időpontokat is.

13 kútját zárta be a Shell Magyarországon az üzemanyagfogyasztás eddig még soha nem látott mértékű hirtelen visszaesése okán a holtankoljak.hu értesülései szerint. Nagyon gyorsan reagált a Shell a magyar helyzetre való tekintettel, amit valószínűleg a dolgozók egészségügyi védelme és a jelentős bevételkiesés miatt szükséges költségcsökkentések is motiválhattak.

Az elmúlt hetekben folyamatosan olyan extrém történéseknek lehetünk szemtanúi az olajpiacon, ami eddig még sohasem történt meg. Például márciusban soha nem látott mértékben csökkent az üzemanyagok ára a hatalmas olajpiaci összeomlás miatt, ekkor indított Szaúd-Arábia árháborút Oroszország ellen.

Azonban igen meglepő, hogy az egyik legnagyobb magyarországi szereplő a Shell lépi meg először a kútbezárásokat. Bár amennyiben az üzemanyagfogyasztási tendenciákat nézzük, a közép-kelet-európai régióban 40 százalékkal csökkenhetett áprilisban a benzinfogyasztás, míg 20-30 százalékkal a gázolaj felhasználása.

A bezárt töltőállomások között van fővárosi és vidéki kút is. A vidéki létesítmények esetén megyeszékhelyekről beszélünk, ahol akár 3 vagy 4 Shell töltőállomás is működött korábban. A bezárások mellett egyes kutakon drasztikusan csökkentették a nyitvatartási időt is, már alig található olyan Shell kút, amelyik éjjel-nappal nyitva van, illetve a 20-22 órás zárást 18 órára módosították több helyen.

Ezek a 13 Shell kút zárt be átmenetileg:

