Döntött a Mol, elhalasztotta az idei osztalék kifizetését

A világméretű koronavírus okozta járványhelyzet miatt a Mol az éves rendes közgyűlése helyett rendhagyó közgyűlést tartott, amelyen a napirendi pontokról a vállalatcsoport Igazgatósága döntött. Az Igazgatóság tagjai jóváhagyták a vállalatcsoport osztalékra vonatkozó válsággazdasági javaslatát, miszerint a helyzet normalizálódásáig a Mol visszatartja a 2019-ben keletkezett adózás utáni teljes nyereséget, hogy majd esetleges osztalékként – részben vagy egészben – később fizesse ki, ha a részvényesek úgy döntenek. Az Igazgatóság ezen kívül jóváhagyta a 2019-es pénzügyi jelentést és konszolidált pénzügyi beszámolót.

A Mol-csoport működési területén, a közép-kelet-európai országokban, a kormányok COVID-19 kapcsán bevezetett vészhelyzeti korlátozó intézkedései a gazdaság jelentős lelassulását eredményezték. A koronavírus-járvány időtartamával és hatásával kapcsolatos bizonytalanság, a külső környezet rendkívüli volatilitása és a piaci igények kiszámíthatatlanság miatt a Mol-csoport elsődleges feladata az üzleti folytonosság fenntartása és a készpénz megőrzés.

Az Igazgatóság úgy döntött, hogy osztalék fizetés helyett a 2019-es adózás utáni teljes nyereséget az eredménytartalékba helyezi át,

és amint a helyzet normalizálódik osztalékként – részben vagy egészben – később fizeti ki, ha a részvényesek úgy döntenek.

Az Igazgatóság jóváhagyta Dr. Parragh László, Járai Zsigmond és Dr. Martin Roman újraválasztását az Igazgatóságban. Emellett Dr. Gottfried Pétert a Felügyelő Bizottság tagjának választották.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a következőket mondta el a rendhagyó ülésen:

Keserédes nap ez a mai, hiszen ugyan 2019 pénzügyileg erős év volt számunkra, azonban a közelmúltban, a COVID-19 árnyékában a körülmények gyorsan és drámaian megváltoztak. A világjárvány példátlan kihívások elé állította az egész világot, ideértve Európát, Magyarországot és a MOL-t is. Vállalatunk mostanáig biztonságosan, minden zavar nélkül működött. Mindazonáltal számos intézkedést vezettünk be, hogy minimalizáljuk a vállalatcsoportot érintő gazdasági és koronavírus-válságok hatásait. Az intézkedéseink célja, hogy a Mol-csoport a válság végén erősebb legyen, mint amilyen a válság elején volt, és továbbra is versenyképes hozamot biztosítson részvényeseinek.

A Mol-csoport 2019-ben 2,44 Mrd dollárt (708,9 Mrd Ft) tiszta EBITDA-t termelt, ami meghaladta az éves célkitűzést. Az elmúlt évben a vállalatcsoport jelentős mérföldköveket ért el 2030-as stratégiai transzformációs projektjeinek megvalósítása során: szerződést kötött Azerbajdzsánban egy jelentős upstream részesedés vásárlásról, a poliol projekt pedig elérte az 50%-os készültséget, míg a Fogyasztói Szolgáltatások ismét rekordot döntött.

A Mol árfolyama 3 százalékkal emelkedik a mai kereskedésben.

