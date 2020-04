Gyakorlatilag eldőlt: se Sziget, se Balaton Sound nem lesz idén nyáron

Gulyás Gergely miniszter a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokhoz kapcsolódóan ma bejelentette, hogy Magyarországon augusztus 15-ig 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. Ezzel a legtöbb nyári fesztivál sorsa eldőlni látszik.

A csütörtöki bejelentés szerint augusztus 15-ig nem lehet megtartani az 500 főnél nagyobb rendezvényeket Magyarországon. Ezzel gyakorlatilag eldőlt az, amit hetek óta sejteni lehet: elmaradnak a legnagyobb hazai fesztiválok, többek között

a Sziget,

a VOLT,

a Balaton Sound,

az EFOTT,

a Campus Fesztivál,

a Művészetek Völgye,

és a FEZEN is.

A hivatalos bejelentések várhatóan a mai napon érkeznek, és bár nem teljesen lehetetlen, hogy bizonyos rendezvényeket más, későbbi időpontra helyezzenek át, a legnagyobb hazai fesztiváloknál ennek kicsi az esélye.

Kérdés, hogy sikerül-e megrendezni a Sziget-csoport fesztiváljai közül az augusztus végi B my Lake-t és a Strand Fesztivált (mindkettő augusztus 19-i hétvégére van meghirdetve).

A középméretű rendezvények szegmenségeben csütörtökön már bejelentették, hogy elmarad a Bánkitó fesztivál, a Fishing on Orfű-t már korábban az augusztus 26-i hétvégére halasztották. Néhány hete jelentették be a szervezők a Kolorádó fesztivál elhalasztását is: az ő esetükben az új dátum (augusztus 12-15) pont beleesik abba a határidőbe, amikor még tilos nagyrendezvényt szervezni.

A GDP 1%-át is érintheti

A HÉTFA Kutatóintézet elemzői tegnap publikációjukban a hazai fesztiválpiac kilátásait vizsgálták. Becslésük szerint minden egyes fesztiválra el nem költött forint körülbelül 7 forintot von ki a gazdaságból a tovagyűrűző hatások miatt, így ha az idei fesztiválok elmaradnak, akkor az emiatt a magyar gazdaságból kieső jövedelem akár a GDP közel 1%-át is elérheti.

Címlapkép: Sziget