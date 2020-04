Milyen koronavírus-válság? Még mindig hasít a Tesla

A globális koronavírus-járvány ellenére a Tesla a gyártás és az eladások alapján is minden idők legjobb első negyedévét zárta, ráadásul története során először tudott pozitív profitot (GAAP) elérni a szezonálisan gyenge első negyedévben.

Az első negyedévben a Tesla 102 672 autót gyártott le, ami 33 százalékkal magasabb, mint a tavalyi első negyedévben, és természetesen új első negyedéves rekord, és összességében is csak egy ennél erősebb negyedéve volt a gyártás szempontjából a Teslának, a tavalyi negyedik negyedév, az akkori csúcs 104 891 legyártott autó volt. Az idei első negyedévben 15 390 Model S-t és X-et, és 87 282 Model 3-at és Y-t gyártott a Tesla.

Az első negyedévben 88 496 autót szállított le a Tesla, 40 százalékkal többet, mint tavaly, ez is új első negyedéves rekord. Model S-ből és X-ből 12 230-at, Model 3-ból és Y-ból 76 266-ot adtak el. Az eladások emelkedése annak a tükrében is meggyőző, hogy a Tesla szempontjából fontos országok közül többen is kifutottak az állami támogatások.

Az eladások 40 százalékos megugrása mellett az autógyártó részleg árbevétele 38 százalékkal 5,1, a teljes vállalat árbevétele pedig 32 százalékkal 5,99 milliárd dollárra emelkedett, miközben a Reuters konszenzusa alapján az elemzők 5,9 milliárd dollárra számítottak. Az autóknál az átlagos eladási ár tovább csökkent, ami várható volt, hiszen a termékmix egyre inkább eltolódik a Model S/X-től az olcsóbb Model 3/Y irányába.

A bruttó marzs annak ellenére erős maradt, hogy több országban is átmenetileg szünetelt a Teslánál a gyártás és az értékesítés. A marzsokat segítette, hogy a sanghaji Gigafactoryban felpörgött a gyártás, a helyi előállítás is emelte a marzsokat.

Az adózott eredmény 16 millió dollár, vagy részvényenként 9 cent lett (GAAP), miközben egy évvel korábban az EPS még 4,1 dollár veszteség volt. Az egyszeri tételektől szűrt profit 227 millió dollár, vagy részvényenként 1,24 dollár volt, miközben az elemzők veszteségre számítottak. A profithoz már a január óta gyártott Model Y is hozzájárult, amely a vállalat első olyan terméke, amelyik új termékként már az első negyedévben nyereséget termel. A készpénzállomány 1,8 milliárd dollárral 8,1 milliárd dollárra emelkedett, nagyrészt a 2,3 milliárd dolláros tőkeemelésnek köszönhetően, a szabad cash flow viszont -895 millió dollár volt a negyedévben.

A gyorsjelentés egyik érdekessége, hogy a Covid vagy a koronavírus szó pedig nem is szerepel a vállalati prezentációban, pedig enélkül gyakorlatilag nem is adnak ki a vállalatok manapság gyorsjelentéseket, a Tesla inkább nehézségekkel teli működési környezetről ír.

A kilátásokkal kapcsolatban a menedzsment azt írta, hogy a globális gyártási kapacitást amilyen gyorsan lehet, bővítik, folytatódnak a jelentős beruházások, erősítik a helyi gyártást Sanghajban és Berlinben. A vállalat a működőtőke menedzselésére, a nem kritikus kiadások lefaragására és a termelékenység javítására fókuszál. A menedzsment szerint a Tesla jól pozícionált a rövid távú bizonytalanság kezelésére. Egyelőre nehéz előre jelezni, hogy a járműgyártás és a globális beszállítói lánc mikor áll helyre, rövid távon a profitra és a cash flowra nem tud pontos előrejelzést adni a vállalat, erről majd a második negyedéves gyorsjelentés kapcsán adnak információkat. A Teslának éves szinten több mint 500 ezer autó legyártására alkalmas kapacitása van, azt azonban egyelőre nehéz megmondani, hogy az amerikai üzemek mikor pörgethetik fel a gyártást. Profitelőrejelzést nem ad a vállalat, de továbbra is azt gondolják, hogy az iparágban kiemelkedő operatív marzsot érhet el a Tesla. A menedzsment arra számít, hogy Freemontban a Model Y és Sanghajban a Model 3 gyártásának felfuttatása folytatódik. Folytatódik a kapacitások kiépítése a Model Y gyártására Berlinben és Danghajban, 2021-től már szállítják az autókat a két üzemből.

Miközben a világ tőzsdéi idén jellemzően nagyot estek a globális járvány miatt, a Tesla árfolyama idén már 91 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Silas Stein/picture alliance via Getty Images