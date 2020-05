Könnyen lehet, hogy láttuk már az alját az üzemanyagáraknak, még nem késő tankolni menni

Rengeteg emberben merülhet fel a kérdés, hogy vajon meddig eshetnek a kutakon az árak, véleményünk szerint közel lehet az alja az üzemanyagáraknak. Az elmúlt héten elszállt az olaj ára, illetve a benzinkutak is kénytelenek voltak növelni árréseiket a hatalmas üzemanyag-felhasználásban bekövetkezett zuhanás következtében. Amúgyis érett már a fordulat az üzemanyagok kapcsán, nagyon nyomott szinten található már a benzin és a gázolaj literenkénti ára. Nem mellesleg szerdától 6 forinttal emelkedik a benzin ára a kutakon, azonban az autósok ennél jóval nagyobb áremelkedésre számíthatnak.

Itt a fordulat az üzemanyagárakban?

A holtankokoljak.hu információi szerint 6 forinttal emelkedik szerdától a benzin nagykereskedelmi ára a kutakon, míg a gázolaj ára nem változik. Február 26-án emelkedett utoljára a benzin ára, akkor átlagosan 3 forinttal kúsztak felfele a töltőállomásokon az árak. A gázolaj esetében február 19-e volt az utolsó dátum, amikor nőttek a kutakon az árak, akkor 5 forinttal literenként. Így jogosan merül fel a kérdés, láttuk-e már az üzemanyagárak alját?

Az utóbbi két hétben egy szokatlan tendencia történt az üzemanyagárak vonatkozásában, azonban a koronavírus válság kapcsán ez már egyáltalán nem meglepő, már lassan hozzászokhattunk az „ilyen még eddig sosem történt” típusú események tapasztalásához, elég ha csak a negatív olajárakra gondolunk az amerikai kőolajtípus, a WTI esetén. Bár a nagykereskedelmi üzemanyagárak folyamatosan csökkentek Magyarországon, azonban ezzel párhuzamosan az üzemanyagfogyasztás is jelentősen visszaesett, mely drámai módon megviselte az olajipari szereplőket, többek között a benzinkutakat is. A Shell több töltőállomását bezárta, és a Mol is hasonló lépéseket tervez. A nehéz piaci körülmények következtében ezért kénytelenek voltak a benzinkutak megemelni a kiskereskedelmi árréseiket, hogy túléljék a koronavírus terjedése ellen hozott korlátozások pusztító hatásait, és a bevezetett különadókat.

Ezért szétnyílt az olló a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak vonatkozásában, melynek következtében bár a benzin csupán 6 forintot drágult literenként, azonban a kutakon 16 forintos áremelkedéssel szembesülhetünk, míg a gázolaj esetén 10 forintossal.

Így szerdától 294 forintos benzin átlagárral találkozhatunk a töltőállomásokon, míg a gázolaj esetén 318 forintos literenkénti átlagárral.

A legutóbb még jelentős csökkenés volt az árakban

A legutóbb pénteken csökkentek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, mely a benzin esetén 5 forintot, a gázolaj esetén pedig 8 forintos mérséklődést jelentett literenként. A benzin oldaláról ezzel egy 13 lépcsős csökkentés tendenciája szakad meg, melynek folyamán 107 forinttal esett a töltőállomásokon az üzemanyagtípus ára.

A gázolaj esetén február 19 óta 11-szer csökkentettek árat a kutakon, melynek eredményeként 87 forinttal kellett már kevesebbet fizetni egy literjéért.

Nagyot emelkedett az olaj

Az északi-tengeri Brent ára az előzőhét keddi 25,47 dolláros árához képest növekedett pénteken, 28,29 dolláron fejezte be a kereskedést, mellyel 11 százalékot emelkedett a legutóbbi üzemanyagár meghatározás óta, így lehetett számítani, hogy ez már beárazásra kerülhet a hazai kutak áraiba is.



A nagykereskedelmi üzemanyagtermékek még nagyobbat mentek

Amint a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árait szemléljük a mediterrán régióban, látszik, hogy előzőhét kedd óta óriási ugrás következett be mindkét termék árfolyamában, mely a gazdaságok újranyitásának híre váltott ki. Mindkét üzemanyagtípus tőzsdei jegyzése 50 százalék mértékben emelkedett előzőhét keddről péntekre, mely hatás már egyértelműen begyűrűzött a hazai kutak áraiba is.

A forint segített az autósoknak

Előzőhéten kedden 330,45 forint volt a dollár-forint árfolyama, mely péntekre 322,56-os árfolyamra csökkent, tehát 2,4 százalékkal erősödött a forint az utolsó üzemanyagár-meghatározás óta, mely önmagában olcsóbbá kellene, hogy tegye az üzemanyagárakat, azonban a devizahatás eltörpül az olaj árfolyamának elmozdulása mellett.

Hatalmasak a benzin és gázolaj készletek

Bár az alacsony üzemanyagfelhasználás miatt hatalmas készletek gyűlhettek fel benzinből és gázolajból, mely jelentősen tompíthatja a nagykereskedelmi folyamatok kiskereskedelembe való megjelenését, azonban ilyen mértékű áremelkedést már nem tudott elnyelni magában a rendszer.

A Mol szerint áprilisban 40 százalékkal csökkent a közép-kelet-európai régió benzin kereslete, és 20-30 százalékkal mérséklődött a gázolajfogyasztás, míg a Magyar Ásványolaj Szövetség nyilatkozata alapján Magyarországon 30 százalékkal csökkenhetett a benzin felhasználás, és 25 százalékkal a gázolaj használat.

Merre tovább üzemanyagárak?

Az üzemanyagárak tekintetében már közel lehet a mélypont, ugyanis jelenleg 110 forint literenként a tényleges ára magának a benzinnek, mivel az ÁFA, a jövedéki adó és az MSZKSZ díj literenként 185,2 forintot tesznek ki. Így a 110 forint már tartalmazza az olaj kibányászásának, finomításának, szállításának, nagy- és kiskereskedelmének a költségeit, mely esetben már nincs nagy mozgástér reálisan nézve lefele.

A gázolaj esetén 180,5 forint literenként az adótételek, tehát 137,5 forint tartalmazza a fentebb leírt tételeket.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a Brent átlagára 50 dollár alatt maradna az idei második negyedévben, amire jó esély van, ugyanis eddig 30 dollár alatti átlag született áprilisban, akkor a benzin és a gázolaj bruttó kiskereskedelmi ára tovább drágulhat a kutakon, mivel emelkedni fog a termékek jövedéki adója július elsejétől. A benzin esetén ez 5 forintot jelenthet literenként, míg a gázolaj esetében 10 forintot.

