Az arany még mindig az egyik sztárbefektetés idén

Azok, akik év elején aranyba fektettek, még mindig nagyon jól állnak, a részvénypiacokon azonban az év eleji vételek nagyon ritka esetben fordultak termőre, igaz ez a magyar részvénypiacon is, ahol kevés részvény van csak víz felett. Megnéztük, hogyan teljesítettek az egyes eszközosztályok az év első négy hónapjában.

Az arany árfolyama az év első 4 hónapjában 12 százalékkal emelkedett, március közepén, amikor a Fed bejelentette, hogy gyakorlatilag korlátlan eszközvásárlási programot indít, az arany története során a legnagyobb emelkedést mutatta dollárban nézve. A nemesfém iránti igény nagyrészt spekulatív, recessziós, válságok alatti időszakokban jellemzően jól teljesít az arany, ráadásul a befektetők egy része arra számít, hogy a jegybanki stimulusok inflációt gerjesztenek, az arany pedig magas inflációval jellemezhető időszakokban a múltban több alkalommal is jól teljesített.

Idén február közepén érte el történelmi csúcsát a palládium, amelynek az árfolyama részben azért ralizott nagyot az elmúlt években, mert elsősorban az autóipari kereslet nőtt meg a nemesfém iránt, többek között az autók katalizátorában használják a palládiumot, és mivel az autógyártók a szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályoknak igyekeznek megfelelni, egyre több palládiumra van szükségük. Az árfolyam az elmúlt hetekben már jellemzően esett, mivel az autógyártás is masszív lassuláson ment keresztül a koronavírus-járvány és az azt követő korlátozó intézkedések miatt, de a palládium még mindig azok közé az eszközök közé tartozik, amelyeknek az árfolyama emelkedett idén.

A február-márciusi nagy tőkepiaci turbulenciában jellemzően nagy esést láthattunk a világ részvénypiacain, azóta viszont több piacon masszív rali bontakozott ki, ennek köszönhetően most már vannak olyan fontosabb részvényindexek, amik a pozitív tartományban álnak idén, ilyen a Nasdaq is, amely az első 4 hónapban több mint 3 százalékot emelkedett, elsősorban azoknak a nagy tech vállaltok részvényeinek köszönhetően, amelyek a válság alatt, és a várakozások szerint a válság után is jól teljesítenek.

A lista másik végén az olaj áll, amelynek az árfolyama közel kétharmadával csökkent 4 hónap alatt, miután keresleti és kínálati sokk is sújtja az olajpiacot, az elmúlt hetekben pedig már amiatt aggódnak a befektetők, hogy hamarosan nem lesz hol tárolni a már kitermelt olajat, emaitt pedig a WTI egyik kifutó határidős termékében negatív olajár alakult ki.

A Nasdaq azonban inkább csak a kivétel a részvényindexek idei teljesítményét nézve, a világ részvénypiacai az elmúlt hetek ralija ellenére jellemzően a negatív tartományban állnak, az élmezőnyben például kínai és dél-koreai indexek állnak, ott a koronavírus-járvány és a válság korábban kezdődött, és a szigorú intézkedéseknek köszönhetően a járványhelyzetet ott gyorsabban tudták kezelni, mint Európában vagy az Egyesült Államokban. Az, hogy az S&P 500 is az élmezőnyben van, első ránézésre meglepő, ott a magyarázat részben az, hogy az indexsúly több mint ötödét a nagy tech cégek adják, amelyek masszívan felfelé húzták az elmúlt hetekben a benchmarkot. A magyar tőzsde a mezőny hátsó végében áll, a BUX index az értékének közel negyedét veszítette el 2020-ban, itt az OTP és a Mol gyenge teljesítménye tükröződik, előbbi 40, utóbbi 30 százalékot veszített értékéből.

A lista végén gyenge makrogazdasági fundamentumokkal és/vagy gyenge járvány-/válság kezeléssel jellemezhető országok részvényindexei állnak.

És hogy általában milyen részvények teljesítenek jól Európában? Jól illusztrálja a helyzetet a DAX komponenseinek idei teljesítménye: egészségügyi vállalatok, gyógyszergyártók állnak az élen, de jól tartják magukat a közműcégek is, a lista hátsó részében pedig jellemzően autóipari vállalatok, építőipari cégek vagy légitársaságok papírjai állnak.

A magyar tőzsdén a nagypapírok között kiemelkedik a Richter, a gyógyszeripari cég papírja egyrészt a nemzetközi trendeknek megfelelően szerepel jól, de az is igaz, hogy több pozitív bejelentés is érkezett a cégtől az elmúlt időszakban: reumatológiai készítményt vett a cég és koronavírus elleni oltóanyag bérgyártásáról is megállapodást kötött. A Magyar Telekom is a nemzetközi trendeknek megfelelően relatíve rezisztens a mostani tőzsdei mélyrepülésben, közel annyit esett az árfolyama, mint az anyacég, Deutsche Telekomé. A Mol az olajáreséssel párhuzamosan elvesztette értékének közel harmadát, az OTP pedig a régióban várható súlyos (de várhatóan csak átmeneti) recesszió, a vélhetően csökkenő bevételek és megemelkedő kockázati költségek miatt került nyomás alá és veszítette el értékének 40 százalékát.

