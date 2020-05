Lassú kilábalás jön, a tőzsdék előreszaladtak, lefelé vannak inkább kockázatok

A piac, az elemzők, a gazdaságpolitikai döntéshozók még mindig V-alakú gazdasági felívelést várnak, ezzel szemben sokkal valószínűbb egy lassú kilábalás, részben azért, mert az epidémia lefolyása hosszabb lesz, részben pedig azért, mert egy ilyen gazdasági sokk után a háztartások fogyasztási szokásai megváltoznak, a megtakarítási hajlandóságuk igen jelentősen emelkedik majd. A tőzsdék viszont előreszaladtak, inkább lefelé vannak kockázatok.

Reméljük mindannyian, hogy a mi életünkben egyszeri jelenséget élünk át a koronavírus által kiváltott új világban. Ami korábban elképzelhetetlen volt, az most valósággá vált, az emberek többsége de facto passzív (szociális) munkanélküli lett, értve ezalatt, hogy amennyiben sikerült is megőriznie az állását, az otthoni elzárás, karantén, szociális távolságtartás miatt gyakorlatilag kiesett a korábbi társadalmi életéből.

A járvány gazdasági hatásait senki sem tudja felbecsülni, mindenki sötétben tapogatózik, mekkora kárt okoz mikro- és makrogazdasági szinten a vírus, mennyire fogja hazavágni az egyének fogyasztását, mennyiben alakítja azt át, nemzetgazdasági szinten hány százalékos GDP visszaesést okoz, és ami talán még lényegesebb, hogy mindez mekkora időtávra tolódik ki. Az optimista verziók ún. „V”- alakú kilábalást feltételeznek, eszerint pár negyedév múlva korábbi életvitelünkhöz visszatérve megy minden a régi kerékvágásban. Vannak még „U”-, „L”- és ki tudja még milyen alakú elképzelések is, ezek annyiban térnek el a „V”- alakú gazdasági kilábalástól, hogy időben hosszabb visszarendeződést feltételeznek (zárójelben jegyzem meg, személy szerint nagyon sajnálom, hogy nem a görög ábécé betűit használjuk a kilábalás vizuális leírásához; mit szólnának, mondjuk egy Omega- vagy egy Epszilon-alakú kilábaláshoz? - zárójel bezárva).

Alapkezelőként megpróbálnék inkább a számokra hagyatkozni, illetve konkrétan arra, hogy az S&P500 index mit áraz, milyen EPS várakozások jelennek meg a mostani, 2800 feletti indexértéknél. Az alábbi kis táblázatban összefoglaltam, mit vártak az elemzők 2020 januárjában (amikor is Kínában már javában tombolt a járvány, de a befektetők többsége úgy volt vele, hogy a vírusnak nincs útlevele (ergo vízuma), ezért az ott is marad, ahol akkor volt; nem így lett); mit várnak az elemzők most, illetve megmutatom mit vár az általam nagyra becsült Ed Yardeni független elemző a 2020-as EPS-ektől.

A táblázatból látszik, hogy januárban még mindenki nagyon optimista volt, éves átlagban 8,4%-os EPS növekedést feltételeztek az elemzők. Ez az optimizmus pár hónap alatt elillant, az idei évre már 21%-os eredménycsökkenést várnak az elemzők, a korábbi 190 dollár feletti EPS várakozás már csak 150 dollár. A valóság talán közelebb van a táblázat legutolsó sorához, Ed Yardeni szerint az idei EPS-ek hozzávetőlegesen 27%-kal fognak csökkenni (ez 138 dolláros EPS-nek felel meg).

A gyakrabban használt P/E alapú megközelítés alapján a forward P/E-je az amerikai piacnak 21-es. Ami, mondjuk ki, nem túl alacsony.

(a BUX Index forward P/E-je kicsivel van 10 felett, az általam gyakran példaként felhozott orosz indexé 7-es alatti, a jelenlegi olajárakkal együtt)

Hogy jövőre, 2021-re ki mit vár, arról egyelőre részemről még korai beszélni, szerintem lássuk először ténylegesen a 2020 első két negyedévét, utána talán már pontosabban lehet jósolni. Amiről érdemes beszélni, az a 2020-as várakozások alakulása a következő hónapokban. Véleményem szerint a táblázatban szereplő értékekhez képest is rosszabb számokkal fogunk találkozni, mégpedig a következők miatt:

Az elemzők mindig hajlamosak voltak a túllövésekre: bull piacon mindig túl optimisták, bear piacon mindig túl pesszimisták (végül is ezért fizetik őket: számszerűsítsék, amit az emberek/befektetők többségében gondolnak); a most zajló 2020 Q1-es gyorsjelentési szezonhoz képest a Q2-es igazi horror lesz, vélhetően jön majd az elemzői overshooting, ezúttal lefele.

A piac, az elemzők, a gazdaságpolitikai döntéshozók még mindig „V-alakú gazdasági felívelést várnak. Ezzel szemben én sokkal valószínűbbnek tartok egy lassú kilábalást, részben azért, mert az epidémia lefolyása hosszabb lesz, részben pedig azért, mert egy ilyen gazdasági sokk után a háztartások fogyasztási szokásai megváltoznak, hogy csak egy konkrétumot emeljek ki, a megtakarítási hajlandóságuk igen jelentősen emelkedik majd (ismét zárójel: üdvözlöm amerikai világpolgártársaimat a nullás kamatok világában!).

Szemétégetés: így hívom, amikor a vállalatok a jelen gazdasági körülményeire hivatkozva „hirtelen” felfedeznek egy csomó leírandó eszközt, tételt, elégetik a korábbi években összegyűjtött szemetet a mérlegükből. Ez volt 2008-2009-ben is, szerintem ez lesz most is.

Csődhullámok: ne legyenek kétségeink, a valóban hihetetlen mértékű fiskális és monetáris lazítás ellenére több szektorban (olajipar, turisztika, repülés, autóipar) sok vállalat nem éri meg a Black Friday-t. Ezeknek a cégeknek ugyan kicsi a súlya az SP500 Indexben, de a gazdaságban végig fog gyűrűzni a becsődölt cégek hatása.

Van egy sanda gyanúm, az amerikai elnök a következő hónapjait azzal fogja tölteni, hogy bűnbakot keressen. Ha már úgy istenesen sikerült elrontania a koronavírus-fertőzés kezelését, valamivel vissza kell hoznia magát az elnökválasztási versenybe (eddig sem volt erőssége az önkritika, legjobban talán a Gyalog galopp párbajozó vitézéhez lehetne hasonlítani, „Egyezzünk ki egy döntetlenben”). Eddig csak Kínát találta meg, konkrét kártalanítást követelve a kínaiaktól. De ne legyenek illúzióink, jön majd az EU, a NATO, a NAFTA, meg valahány név a naptárba’. Ezek az alapvetően belpolitikai játszmák meg nagyon nem fogják javítani az amúgy is nehézségekkel küzdő világgazdaság kilátásait.

Ezek lennének a főbb motívumok, amik tovább ronthatják az S&P500 indexre vonatkozó EPS várakozásokat. Ezzel nem azt szeretném sugallni, hogy a piac összeomlik, inkább csak azt, hogy jelenleg inkább lefele látok kockázatokat. Ettől persze az S&P 500 Index akár a következő hónapokban kimehet új csúcsára is, megszokhattuk már, hogy a totális likviditás korszakában a részvénypiacok önjáróak. És nem is azzal van gondom, hogy 2021-ben, 2022-ben már valóban decens gazdasági növekedésnek lehetünk szemtanúi, inkább a magas bázissal, amit jelenleg képvisel az indexek indexe, az S&P500-as. Miközben az EPS várakozások folyamatosan szakadnak, és ahogy én gondolom még fognak is, a márciusi mélyponthoz képest az Index 30%-ot emelkedett és alig 10%-ra van a történelmi csúcsától.

Nekem az S&P 500 2800 feletti értéke most túl magas.

Elek Péter, a Dialóg Alapkezelő befektetési igazgatója.

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images