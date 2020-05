Egyre kevesebb a biztosítási ügynök Magyarországon - Mivel lehet most sok pénzt keresni?

Tovább csökkent tavaly a független biztosításközvetítéssel foglalkozó cégek száma Magyarországon, jutalékbevételük azonban – főleg a nem-életbiztosításoknak köszönhetően – új rekordot döntött. Darabszámukat tekintve sok, de a 2008 előttinél jóval kisebb átlagdíjú életbiztosítást értékesítettek tavaly a többes ügynökök és alkuszok, az elektronikus csatornákban pedig úgy tűnik, csak a koronavírus hoz áttörést.

A felügyelet pénteken közzétett adatai szerint 2019 végén az MNB 418 független biztosításközvetítő céget tartott nyilván, ami a 2010-es csúcsponthoz képest 24%-os visszaesést jelent, egy év alatt pedig 5% volt a csökkenés. Jelenleg nagyjából annyi többes ügynök és alkuszég működik Magyarországon, mint 2007-ben.

Örvendetes tény azonban a piac szereplői számára, hogy a bevételeik meredeken emelkednek. A nem-életbiztosítási jutalékbevételek tavaly 64 milliárd forintra, az életbiztosításiak 23 milliárd forintra rúgtak, pedig korábban voltak olyan évek, amikor az életbiztosítások értékesítésén többet kerestek a piac szereplői. A jegybank etikus életbiztosítási szabályozása és az életbiztosítási piac gyengébb teljesítménye azonban meglátszódik a számokon.

A jutalékbevételek jelentős részét továbbra is nem elektronikus csatornán realizálják az alkuszok és többes ügynökök. A nem-életbiztosítások területén nagyobb a digitalizáltság foka, mint az életbiztosításoknál, ahol az elektronikusan közvetített biztosítási szerződések aránya margináls.

Az új életbiztosítási szerződések darabszámát mutatja alábbi ábránk. Az új rendszeres díjas szerződések száma tavaly megugrott, ugyanis 127 ezer szerződést értékesített a piac, ami új rekordnak számít. Az egyszeri díjas termékek szempontjából viszont mélyponton volt tavaly a piac, különösen a második félévben, amiben az akár 4,95%-os hozamot kínáló MÁP+ megjelenésének is lehetett szerepe.

Ha megnézzük, hogy mekkora ezeknek a szerződéseknek az állománydíja (vagyis a várhatóan egy év alatt befolyó díja), akkor viszont azt láthatjuk, hogy 2019 egyáltalán nem volt rekordév, részben valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy az életbiztosítási jutalékbevételekben sem volt kiugró a 2019-es esztendő. Az egy új szerződésre jutó állománydíj átlagosan mindössze 155 ezer forint volt az új rendszeres díjas életbiztosítások esetében. Elmondható, hogy tavaly több, kis összegű életbiztosítási szerződést kötöttünk a független biztosításközvetítőknél.

A nem-életbiztosításokat mutatja alábbi ábránk: itt a darabszám és az állománydíj szempontjából is rekordév volt 2019, az előző évvel szemben ezúttal az első félév egy kicsit erősebb volt a másodiknál.

A biztosításközvetítők éves beszámolóinak nagy része még nem jelent meg, ezért a teljes bevételek és a nyereség szempontjából a 2018-as adatok állnak rendelkezésre. 2018-ban az alkuszok és többes ügynökök 93,5 milliárd forintos bevételt értek el 12,4 milliárdos nyereség mellett.

A fenti adatokban csak az alkuszok és a többes ügynökök, vagyis a független értékesítők szerepelnek. Március eleji Biztosítás 2020 konferenciánkon azonban a teljes biztosításközvetítői piac terítékre került. A közönségszavazás során meglepően nagy arányban gondolta úgy a szakmai hallgatóság, hogy mind a függő, mind a független közvetítőkből túl sok van a piacon, pedig az elmúlt években jelentősen visszaesett a szakmában dolgozók létszáma.

A biztosításközvetítők egyre inkább komplex pénzügyi tanácsadást végeznek, a biztosítás mellett sok más pénzügyi termék közvetítésével is egyre többen foglalkoznak. A közönség szerint ez a sok lábon állás nem más, mint a hosszú távú siker titka számukra.

Nagyon valószínű, hogy az értékesítésben az online csatornák előtt áll még mindig a legnagyobb növekedési lehetőség, a következő évtizedben ezek törnek előre továbbra is. Nagy kérdés, melyik offline (pontosabban: nem tisztán online) csatorna számára marad babér ezek mellett. A közönség úgy vélte, az életbiztosítások területén a bankfiókok/postafiókok és az alkuszok teljesíthetnek a legjobban.

A nem-életbiztosítások területén sokkal egyértelműbb lehet az alkuszok fölénye, a személyes tanácsadásra és közvetítésre továbbra is nagy szükség van ezen a területen is. A konferencia egyik fő üzenete idén is az volt, hogy az egyre hangsúlyosabb digitalizáció nem fogja kiszorítani a biztosítások értékesítésében a személyes közreműködést.

Címlapkép: Shutterstock