Szép sorban megnyílnak az Apple üzletei

Az Apple bejelentette, hogy elkezdi megnyitni amerikai üzleteit közel két hónappal azután, hogy ezeket a koronavírus-járvány miatt bezárta. Ausztriában és Ausztráliában már megtörtént az újranyitás, a jövő héten az USA egy része és Németország következik.

A társaság pénteki közlése szerint a jövő héten négy amerikai államban, Idahóban, Dél-Karolinában, Alabamában és Alaszkában nyit ki néhány boltjuk.

Hogy pontosan hány, azt nem árulták el, de azt tudni lehet, hogy ebben a négy államban hat üzlettel rendelkeznek, és hogy az első bolt, amelyet kinyitnak, az az idahói Boise-ban található.

Hiányoztak a vevőink és várjuk, hogy támogatást nyújtsunk számukra – nyilatkozta az Apple szóvivője a CNN Business által idézett közlemény szerint. Az Apple a személyes kiszolgálást és technikai segítséget nyújtó „Genius Barokra” fog fókuszálni elsősorban.

A megnyíló üzletekben testhőmérséklet-mérést végeznek és maszkot is adnak az alkalmazottaknak és a vevőknek is, emellett egy időben csak meghatározott számú személy tartózkodhat majd az üzletekben, és továbbra is az online vásárlást ajánlják inkább ügyfeleiknek.

Az Apple március elején zárta be Kínán kívüli üzleteit, azóta a dél-koreai Szöulban, Ausztráliában és Ausztriában nyitotta meg ki őket, Németországban pedig hétfő megnyílhat az összes üzlete. Összesen 510 Apple-üzlet működik a világon, ebből 271 az USA-ban.

