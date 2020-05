Elon Musk: Ha valakit le kell tartóztatni, az én vagyok

A bejelentés azután érkezett, hogy az USA-ban több állam és város is tervezgeti a biztonságos újraindulással, miután a koronavírus miatt le kellett állítani a gazdaságot, melynek okán több tíz millió amerikai képtelen dolgozni.

Musk már a hétvégén is hangot adott ellenérzésének, mikor arról beszélt, hogy a gyártást Kaliforniából Texasba vagy Nevadába szervezné át a leállás miatt.

Egy hétfői e-mailben a Tesla Kalifornia kormányzójának csütörtökön hozott rendeletére hivatkozott, amely lehetővé teszi a gyártók számára, hogy folytassák a működést, és azt mondta, hogy vasárnaptól kezdve a korábban fizetetlen szabadságra küldött alkalmazottak visszatérnek rendes foglalkoztatási státuszukba.

Musk egy Twitter bejegyzésben arról írt, hogy a gyártás hétfőtől újraindul, majd hozzátette, hogy ott lesz az összeszerelő szalagok mellett, és ha bárkit le kell tartóztatni, az ő legyen.

