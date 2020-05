Külföldi elemzők mondtak véleményt, kétszer ennyit érhet a 4iG

Részletes elemzéssel kezdte meg a 4iG követését egy külföldi elemzőcég, az Edison Investment Research, amely a 4iG megbízásából készít értékelést a magyar vállalatról. Az elemzésben bemutatják a 4iG történetét, tevékenységét, stratégiáját, az iparági környezetet, mi most a befektetők számára legfontosabb információkat emeljük ki.Minderről élőben beszélgetünk majd Fekete Péterrel, a 4iG elnöki tanácsadójával a május 20-ai "Financial and Corporate IT: Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon"c. konferenciánkon.