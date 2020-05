Lerázta magáról a rossz híreket Amerika

Bár csütörtökön ismét egy nagyon rossz munkanélküliségi adat érkezett a tengerentúlról, miután az Egyesült Államokban egy hét alatt újabb 3 millió amerikai veszítette el az állását a frissen beadott munkanélküli segély iránti kérelmek szerint. Emellett Donald Trump csütörtökön arról beszélt, hogy nagyot csalódott Kínában, amiért nem volt képes megfékezni az új koronavírust, a világjárvány ezzel az USA és Kína közötti kereskedelmi megállapodásra is árnyékot vet. Az irányadó tengerentúli tőzsdék közül a Dow és az S&P500 ennek ellenére is emelkedett, míg a Nasdaq is képes volt ledolgozni a korábbi mínuszainak egy részét. A Nasdaq 0,1 százalékos esése mellett az S&P500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Dow 160 pontos plusz mellett 0,7 százalékot erősödött.