10 tényező, amin áll vagy bukik a home office

A cégnek többségének épphogy sikerült átállnia a távmunka-működésre, de nem dőlhettek hátra kényelmesen, máris újabb kihívások bukkantak fel. A munkatársak kedélyállapota hullámzó, szivárog a teljesítmény és a vezetőség is aggódik az egyre fenyegetőbb külső és belső bizonytalanság miatt. Ezeken mind lehet segíteni, ugyanakkor fontos azt is leszögezni, hogy a digitális transzformáció és a gyors, rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztése akkor is szükséges, ha elsődlegesen nem a tömeges távmunkára kényszerített állapotot szeretné egy vállalat átvészelni, hanem általában próbál megfelelni a digitális környezet támasztotta elvárásoknak. Ez a két történet valójában ugyanaz, a mostani helyzet valójában az egyébként is zajló trendeket hozta elő töményebb formában, hirtelen. A ShiwaForce tapasztalatai szerint 10 tényezőn áll vagy bukik a távoli működés hosszú távú sikeres működtetése.